Matteo Romano al Festival di Sanremo: “Con ‘Virale’ sono me stesso. E ho incontrato Laura Pausini nel backstage!”

Matteo Romano è in gara al Festival di Sanremo con il brano "Virale". Ecco cosa ha raccontato l'artista di questa esperienza incredibile in conferenza stampa.

Matteo Romano è in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Virale, scritto dallo stesso Matteo, Dario Faini, Alessandro La Cava e Federico Rossi. Virale racconta di una storia d’amore (o meglio di un litigio dopo l’amore e dell’amore dopo un litigio), argomento classicamente sanremese, ma lo fa in modo inedito, con un linguaggio fresco tipico della generazione di Matteo (19 anni), come si capisce dal ritornello: “Va in tendenza e risale e diventa virale”.

Matteo Romano a Sanremo con Virale

“Sono soddisfatto di come sono andate le varie esibizioni con l’orchestra” – racconta Matteo Romano – “Credo di aver fatto un percorso coerente proprio come il mio esordio su Tok Tok.

Virale non può che essere l’anticipo di un nuovo album“.

La modernità non è chiaramente solo nel testo ma si ritrova anche nella produzione curata da Dario Faini: una ballad pop che ben si addice al pubblico sanremese, ma assolutamente moderna e in grado di rispecchiare i gusti del pubblico di oggi. Gli stessi ascolti prima di tutto di Matteo, che ad un background legato ai grandi classici della canzone italiana e internazionale: da Franco Battiato, Fabrizio De Andrè, Claudio Baglioni, Luigi Tenco a Sting, Depeche Mode, Whitney Houston.

La carriera e la vita privata di Matteo Romano

Lo stesso cantante, nella sua carriera agli esordi, ha affiancato artisti come Levante, Madame, Alessia Cara, Tate Mcrae, Finneas, Billie Eilish e Mahmood. Primo di tre gemelli, Matteo Romano, nato e cresciuto a Cuneo (dove ha frequentato il Liceo Classico), si è appena trasferito a Milano per cominciare gli studi universitari in Comunicazione e Marketing. Ha iniziato ad ascoltare musica precocemente, condividendo le eterogenee passioni dei genitori che spaziano dal pop al rock al cantautorato italiano.

Matteo Romano e l’incontro con Laura Pausini a Sanremo

Virale è un brano in cui il giovane Romano crede molto e, a quanto pare, non solo lui.

Matteo ha raccontato di essere stato fermato da Laura Pausini nei camerini per avere un video saluto per la figlia Paola, sua grande fan. “Quella richiesta mi ha dato una carica pazzesca, ha ribaltato la situazione e mi ha dato tanta fiducia prima di salire sul palco“, commenta il cantante.

Matteo Romano sceglie Malika Ayane per la serata cover

Sarà il Maestro Valeriano Chiaravalle a dirigere l’orchestra sia durante la gara che durante la serata di venerdì 4 febbraio dedicata alle cover.

Durante questa serata speciale, ad accompagnare Matteo Romano sulle note del successo del 1970 di Elton John Your Song ci sarà una delle cantautrici e voci più amate e apprezzate del panorama italiano, Malika Ayane.

Ecco cosa dice in merito Malika rispetto alla scelta: “Sono contenta di accompagnare Matteo sul palco di Sanremo e in particolare di avere la generazione zeta che conta su di me. Matteo è un ragazzo in gamba, ma ciò non significa né che sia di randa giovane né che sia la rivoluzione“. La cantante aggiunge: “Il fatto che ci sia un ritorno alla voglia di essere competenti è più rivoluzionario rispetto a qualcosa di eclatante ma disordinato.

Matteo in questo senso è bravo, bello, educato, gentile e si impegna molto“. Sul palco Matteo Romano vestirà Emporio Armani.