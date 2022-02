Michele Bravi e il cambiamento da X Factor al Festival di Sanremo 2022: le foto del cantante dal 2013 a oggi

TV e Spettacolo

X Factor gli ha aperto la strada, Sanremo 2022 lo sta consacrando come uno degli artisti italiani più apprezzati. L’evoluzione artistica di Michele Bravi è sotto gli occhi di tutti e, dopo la vittoria nel talent nel 2013, non ha mai smesso di rincorrere i suoi sogni in musica. Ripercorriamo insieme la sua carriera e i suoi cambiamenti, sino alla sua attuale partecipazione al Festival con il brano Inverno dei fiori.

Michele Bravi da X Factor: l’evoluzione del giovane cantante

Michele Bravi è una delle voci più interessanti del panorama musicale italiano e la sua carriera artistica ha preso il via nel 2013.

In quell’anno, infatti, il giovane cantante ha preso parte alla settima edizione del talent X Factor entrando nella squadra capitanata da Morgan. La sua esperienza nel talent non è passata inosservata ad un grande della musica, che ha voluto per lui scrivere un brano: si tratta di Tiziano Ferro. Il cantautore ha composto per Bravi la canzone La vita e la felicità che, alla fine del suo percorso nel talent, gli valse l’agognata vittoria.

Capello corto, ciuffo e lo sguardo da bravo ragazzo, Michele Bravi è sin da subito entrato nel cuore dei fan. Al suo successo a X Factor sono seguite altre importanti collaborazioni, come quella con Carlo Verdone che volle la sua voce per la colonna sonora del film Sotto una buona stella del 2014.

Michele Bravi a X-Factor nel 2013

Michele Bravi e la sua crescita fino al Festival di Sanremo

Michele Bravi è divenuto conosciuto al grande pubblico nel 2017, quando prese parte per la prima volta al Festival di Sanremo nella categoria dei Big. Il brano portato in gara è Il diario degli errori, che gli valse la quarta posizione in classifica.

La sua storia con il palco dell’Ariston è proseguita nel 2018, quando affiancò l’amica e cantante in gara Annalisa nella serata dei duetti.

Sino al 2022 e a questa chiacchieratissima edizione del Festival di Sanremo, che si chiude nella serata di domani. Michele Bravi è tornato in gara tra i Big 5 anni dopo la sua prima partecipazione, e l’ha fatto con il brano Inverno dei fiori. Una ballad delicata e coinvolgente che ha ottenuto buoni posizionamenti in queste prime classifiche provvisorie. Oltre al versante musicale, il giovane cantante ha sorpreso tutti con notevoli cambiamenti anche nel look.