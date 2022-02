Million Day Estrazione 4 febbraio 2022 numeri vincenti di oggi: estrazione Million Day alle ore 19:00

Million Day

Il Million Day torna in scena venerdì 4 febbraio 2022 a partire come sempre dalle ore 19:00. Scopri la combinazione vincente di giornata da qualche minuto dopo.

Prende il via un nuovo weekend da passare ovviamente in compagnia del Million Day e delle sue ricche combinazioni vincenti. Il gioco torna in scena venerdì 4 febbraio 2022 e mette nuovamente sul piatto i suoi ricchi premi a partire come sempre dalle ore 19:00, con gli appassionati sempre pronti al via per andare a caccia del 1 milione di euro messo in palio. Scopri la combinazione vincente di giornata che può essere consultata anche sul nostro giornale a partire da qualche minuto dopo le ore 19:00.

Million Day, i numeri vincenti di venerdì 4 febbraio

Questi i numeri estratti per il Million Day di oggi, venerdì 4 febbraio: 54 30 10 27 23

Scopri le statistiche del gioco del Million Day

Il gioco del Million Day mette nuovamente in palio tutti i suoi ricchi premi attraverso le sue tante categoria di vincita, con la prima da un milione di euro ad essere quella più ambita. Ci saranno dei nuovi milionari grazie all’estrazione di venerdì 4 febbraio 2022?

Lo scopriremo dopo l’estrazione della cinquina vincente di giornata che si terrà come al solito alle ore 19:00 di oggi con i risultati che saranno visibili su tutte le piattaforme collegate a Lottomatica oltre che sul nostro giornale.

I tanti giocatori interessati alle estrazioni del Million Day, prima di mettere a segno la propria giocata, possono consultare una serie di statistiche legate al gioco tra quelle che da sempre appassionano gli italiani che sono dentro il mondo delle delle lotterie e ne conoscono tutti i meandri.

Stiamo parlando di quelle statistiche che riguardano i numeri che vengono estratti con minor frequenza, detti ritardatari, e di quelli che vengo estratti con maggior frequenza che sono comunemente detti frequenti.

Million Day, le statistiche: quali sono i numeri frequenti e quelli ritardatari

Come in ogni lotteria che si rispetti anche i concorsi del Million Day allettano i tanti giocatori che ne prendono parte con le loro interessanti statistiche, che possono essere degli ottimi spunti da sfruttare per mettere a segno le proprie giocate.

La statistica più evocativa e d’ispirazione è rappresentata senza dubbio dai numeri che sono comunemente conosciuti come numeri frequenti o ritardatari, a secondo della loro presenza nelle estrazioni di qualsiasi tipo di lotteria, come accade anche nel caso del Million Day. Solitamente i numeri ritardatari, quanto quelli frequenti, rappresentano una statistica curiosa e stimolante per i giocatori tanto da spingerli a modificare le giocate che mettono a segno nelle lotterie.

Leggi tutti i maggiori numeri ritardatari e frequenti prima dell’estrazione di oggi venerdì 4 febbraio 2022:

Numeri ritardatari Numeri frequenti 21 da 39 estrazioni 28 per 46 estrazioni 10 da 31 estrazioni 3 per 43 estrazioni 41 da 23 estrazioni 30 per 41 estrazioni 24 da 19 estrazioni 53 per 40 estrazioni 49 da 17 estrazioni 51 per 40 estrazioni 11 da 17 estrazioni 50 per 39 estrazioni 3 da 17 estrazioni 41 per 39 estrazioni 18 da 16 estrazioni 1 per 39 estrazioni 42 da 15 estrazioni 7 per 38 estrazioni 37 da 15 estrazioni 4 per 38 estrazioni

ATTENZIONE: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.