Mousse T. chi è: biografia e carriera del produttore del brano di Gianni Morandi a Sanremo

Mousse T. è nato a Hagen, in Germania, il 2 ottobre 1966. Il suo vero nome è Mustafa Gündoğdu. Questa sera, il teatro dell’Ariston lo ospita al fianco di Gianni Morandi. Il cantante è in gara al Festival di Sanremo e duetta con lui nell’attesissima serata delle cover.

Mousse T. gli inizi come tastierista, produttore e dj

Già da giovane, Mustafa scopre la sua passione per la tastiera e, dopo la maturità, comincia a suonare con due amici, oggi colleghi, in alcuni locali. Allo stesso tempo, gestisce un piccolo studio di registrazione. Dal 1993, Mousse T. è co-proprietario dell’etichetta musicale Peppermint Jam e autoproduce i propri pezzi.

L’etichetta di Mousse è specializzata nella produzione di musica pop da discoteca, musica house e acid jazz melodico.

I successi di Mousse T.

Nel 1998, Mousse T. ha pubblicato il suo primo singolo poi diventato una hit: Horny ’98 arriva in cima alla classifica “Billboard dance”. Nel 1999, Mousse T. scrive il singolo Sex Bomb per Tom Jones e con questo raggiunge il successo anche come scrittore di canzoni e produttore musicale. Nel 2004, l’artista tedesco è produttore di Il grande Baboomba di Zucchero, che vince il Festivalbar 2004.

Nella primavera dello stesso anno, Mousse T.

pubblica Is It ‘cos I’m Cool? . Il singolo ha un notevole successo in Germania, in Italia e Inghilterra. Mousse T. ha già partecipato al Festival di Sanremo nel 2010. Quell’anno, in occasione della serta dei duetti, l’artista e produttore ha accompagnato Irene Fornaciari e I Nomadi nel brano Il mondo piange.

Sempre nello stesso anno, esce un singolo che vede nuovamente la collaborazione di Mousse T. e Irene Fornaciari: Messin’ with My Head.

Mousse T. al Festival di Sanremo 2022

Nel 2022, Mousse T. torna a partecipare a Sanremo. Quest’anno, l’artista produce,il brano Apri tutte le porte, scritto da Jovanotti per Gianni Morandi, in concorso.

Come ha riportato l’agenzia di stampa italiana ANSA, proprio in questi giorni, Morandi e Mousse T. avrebbero lavorato agli ultimi dettagli della canzone. Jovanotti, impossibilitato ad essere presente, si sarebbe collegato da casa e avrebbe seguito tutte le fasi della registrazione.