Uomini e Donne anticipazioni 4 febbraio: l’ultima segnalazione su Eleonora, Luca Salatino prende una decisione

Luca Salatino ha cominciato da poco la sua esperienza come tronista a Uomini e Donne, ma non è un volto sconosciuto nel programma televisivo. Lo chef romano, infatti, è noto al pubblico del famoso dating show per la sua esperienza recente come corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti.

Anche l’altro tronista, Matteo Ranieri, ha avuto lo stesso tipo di percorso nel programma televisivo. Infatti, il ragazzo, prima di sedersi sul trono, ha cominciato la sua avventura a Uomini e Donne come corteggiatore di Sophie Codegoni.

Luca Salatino ha deciso di portare subito in esterna Eleonora, ma con la corteggiatrice sono insorti, in seguito, dei problemi.

La redazione dl dating show ha ricevuto delle segnalazioni sul conto della ragazza.

Uomini e Donne anticipazioni 4 febbraio: l’ultima segnalazione su Eleonora

Luca Salatino ha cominciato una conoscenza con Eleonora a Uomini e Donne. Ma questo percorso è stato subito interrotto da alcune segnalazioni. La redazione è stata informata del fatto che la corteggiatrice avrebbe avuto un fidanzato, quando è arrivata nel dating show.

Questa versione dei fatti è stata fortemente smentita da Eleonora, che ha parlato anche di denunce nei confronti di coloro che avevano mandato queste segnalazioni.

La ragazza è, perfino, scoppiata in lacrime, convincendo Luca Salatino di essere sincera.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 4 febbraio, Luca Salatino potrebbe, però, cambiare opinione riguardo Eleonora.

Uomini e Donne anticipazioni 4 febbraio: la decisione di Luca Salatino su Eleonora

A Uomini e Donne, è arrivata una nuova segnalazione su Eleonora. Il mittente dell’avvertimento ha chiesto di parlare direttamente con Luca Salatino e Gianni Sperti.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 4 febbraio, il pubblico del dating show conoscerà tutto il contenuto della segnalazione, che potrebbe essere davvero sconvolgente.

Luca Salatino potrebbe prendere una decisione definitiva sulla permanenza nello studio televisivo di Eleonora.