Yuman e l’esordio a Sanremo: “Sul palco ritrovo le mie vere radici”. Il cantante conquista con il soul

TV e Spettacolo

Yuman è in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Ora e qui, scritto insieme a Tommaso Di Giulio e Francesco Cataldo, anche produttore e arrangiatore. A dirigere l’orchestra in tutte le esibizioni sanremesi ci sarà uno dei direttori d’orchestra più stimati d’Italia, Valeriano Chiaravalle. Per la sua prima volta sul palco di Sanremo, Yuman sceglie uno stile disinvolto e pulito capace di giocare con la tradizionale silhouette maschile, reinterpretandola. Esaltando le sfumature soul e pop del brano in gara, l’artista indosserà capi unici che richiamano le linee affusolate del blues e la postura raw dell’urban, progettati e realizzati appositamente da Dalpaos, Federico Cina, Ixos con la collaborazione e supervisione della stylist Camilla Carè.

Yuman, da Sanremo Giovani al palco dell’Ariston

Yuman è sul palco grazie al pass di accesso ottenuto grazie alla vittoria di Sanremo Giovani il 15 dicembre 2021 dal Teatro del Casinò. Il brano presentato, Mille Notti, ha superato due selezioni distinguendosi tra le oltre 700 domande pervenute.

Ora e Qui è un invito a godersi l’attimo, a cogliere le sfide. La collaborazione con i brand emergenti — giovani, artigianali, sostenibili— che hanno già saputo dimostrare una capacità trainante nel mondo della moda è stata quindi una scelta naturale.

Ecco cosa racconta l’artista riguardo la sua esperienza: “Non so perché il soul funzioni così poco in Italia, anche la trap non è poi così nuova. Alla fine per rinnovarsi bisogna pescare i sound del tempo passato“. Non è preoccupato Yuman circa la posizione del suo brano in classifica: “Noi giovani siamo appena arrivati, per noi è una grande visibilità essere qui. Ricevo feedback importanti e cresco giorno dopo giorno.

Mi trovo bene nel cantare in italiano“.

Qui è il nuovo album di Yuman in uscita l’11 febbraio

Yuman annuncia inoltre l’uscita del suo nuovo EP: Qui.

In uscita l’11 febbraio per Leave Music, Polydor e Universal Music, oltre ai brani sanremesi conterrà 4 brani inediti, sia in italiano che in inglese, lingua quest’ultima che fino ad oggi Yuman ha adottato per far esplodere il suo soul raffinato e di chiara matrice internazionale. Qui rappresenta esattamente il punto di partenza, in perfetto equilibrio tra soul anglofono e l’urgenza espressiva dell’italiano, un EP che mostra le grandi potenzialità di un artista dalle tante sfumature con una voce unica, intensa ed emozionante.