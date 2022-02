Gianni Morandi primo nella classifica della serata Cover di Sanremo 2022: vince il medley con Jovanotti

TV e Spettacolo

La quarta serata del Festival di Sanremo 2022, interamente dedicata alle Cover, si chiude con una classifica sorprendente. A posizionarsi sul gradino più alto è Gianni Morandi in coppia con Jovanotti che, a sorpresa, è stato il grande protagonista della serata. Secondo posto per Mahmood e Blanco, terza Elisa. Stilata anche una nuova classifica provvisoria delle canzoni di tutti i Big in gara.

Gianni Morandi trionfa nella serata delle Cover

La serata delle Cover della 72° edizione del Festival di Sanremo 2022 vede trionfare Gianni Morandi, che si è esibito in un medley assieme alla grande sorpresa di puntata: Jovanotti.

Il suo ritorno sul palco dell’Ariston non era in programma e, per questo, ha suscitato ancor più clamore e curiosità attorno all’esibizione al fianco di Morandi. Una quarta serata ricca di musica, duetti, interpretazioni emozionanti e tante sorprese. Sul podio, alle spalle del duo, medaglia d’argento per la coppia Mahmood e Blanco. Terza Elisa.

A consegnare il premio per la miglior Cover è intervenuto il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il Presidente del Consiglio Comunale di Sanremo Alessandro Il Grande. “Non sono mai stato emozionato così” ha ammesso il politico, che ha poi parlato dei messaggi lanciati dalle donne co-conduttrici di Amadeus, complimentandosi per le loro parole.

La classifica completa dei Big e dei loro brani

In seguito è stata stilata la nuova classifica provvisoria di tutti i cantanti, in gara con i loro brani.

Importanti cambiamenti sul podio, iniziano a delinearsi le preferenze in vista della finale di domani sera. Di seguito la graduatoria completa:

1. Mahmood e Blanco

2. Gianni Morandi

3. Elisa

4. Irama

5. Sangiovanni

6. Emma

7. La rappresentante di lista

8. Massimo Ranieri

9. Fabrizio Moro

10. Michele Bravi

11. Achille Lauro

12.Matteo Romano

13. Dargen D’amico

14. Aka7even

15. Noemi

16.Ditonellapiaga e Rettore

17. Iva Zanicchi

18. Giovanni Truppi

19. Rkomi

20. Le Vibrazioni

21. Yuman

22. Highsnob e Hu

23. Giusy Ferreri

24. Ana Mena

25. Tananai