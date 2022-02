Come si sono conosciuti Mahmood e Blanco e com’è nata Brividi: il produttore Michelangelo lo spiega a Sanremo

TV e Spettacolo

Dietro il grande successo di Brividi al Festival di Sanremo 2022 si cela anche una figura fondamentale: Michele Zocca, in arte Michelangelo. Produttore musicale e co-autore del brano portato alla kermesse da Mahmood e Blanco, Michelangelo ha rappresentato un tramite nella conoscenza e nell’amicizia che hanno costruito i due giovani artisti. Il trio rivela come e quando sia nata la canzone vincitrice della 72° edizione del Festival.

Michelangelo, produttore di Brividi di Mahmood e Blanco

Il Festival di Sanremo 2022 ha incoronato vincitori Mahmood e Blanco che, con il brano Brividi, hanno conquistato la vetta della classifica.

Un successo a tratti preannunciato, dal momento che sin dall’inizio della kermesse sono risultati tra i più amati nonché i più ascoltati in Italia e non solo. Ma, dietro al successo di Brividi, si cela una figura fondamentale per il percorso artistico di entrambi. Si tratta di Michele Zocca, in arte Michelangelo, che è stato il produttore musicale e co-autore del brano portato in gara dal duo.

Michelangelo ha iniziato a collaborare con Blanco nel 2019, diventando produttore di numerosi brani di successo del giovane cantante. Ed è stato lui a farli conoscere ed incontrare per la prima volta: ne ha parlato lo stesso Blanco in conferenza stampa dopo la vittoria.

Mahmood e Blanco: come si sono conosciuti e come è nata Brividi

In riferimento al rapporto con Mahmood, Blanco ha svelato: “Ci siamo conosciuti in modo molto spontaneo, per caso, grazie a Michelangelo, il nostro produttore“.

E, alla domanda sul proseguo dell’amicizia con Mahmood, Blanco ha risposto scherzosamente: “No, non lo voglio vedere più“.

In conferenza stampa è intervenuto anche Michelangelo, artefice assieme a loro del successo di Brividi. Il produttore ha spiegato come sia nata la canzone: “È stato tutto molto naturale. È nata in un giorno: ci siamo messi al piano, l’abbiamo cantata, registrata e poi limata“.