Compleanno della Regina Elisabetta: come si festeggia. Storia e tradizione della cerimonia Trooping the Colour

Sai che...

Il Trooping the Colour è la cerimonia con cui si festeggia ufficialmente il compleanno dei sovrani del Regno Unito, da oltre 260 anni. Si tratta di una giornata dal cerimoniale ricco tra i cui momenti c’è la classica apparizione sulla balconata di Buckingham Palace della famiglia Reale.

Trooping the Colour: le origini

L’usanza del Trooping the Colour, che letteralmente significa “far sfilare la bandiera”, risale al XVII secolo, all’epoca di Carlo II d’Inghilterra. In quel periodo, le bandiere del reggimento erano utilizzate come punto di raccolta dei soldati durante le battaglie e, per questo motivo, fatte sfilare ogni giorno davanti ai soldati in modo che ognuno di loro imparasse a riconoscere quella del proprio reggimento.

A Londra, la sfilata delle bandiere era parte della Guard Mounting on Horse Guard (la cerimonia con cui avveniva il cambio della guardia davanti al palazzo reale). La cerimonia moderna del Trooping the Colour è simile alla sfilata delle bandiere che avveniva nella capitale nel XVII secolo.

Il Trooping the Colour e i festeggiamenti dei compleanni dei sovrani

La prima testimonianza di un compleanno di un sovrano celebrato dai Grenadier Guards, uno dei reggimenti di fanteria dell’esercito britannico, di cui fanno anche parte le guardie che si trovano ancora oggi fuori dal Buckingham Palace, è del 1748.

Dal 1760, dopo che Giorgio III d’Inghilterra venne fatto re, la sfilate di questo genere divennero simbolo dei compleanni dei sovrani. Le uniche eccezioni a questa usanza annuale furono durante le due guerre mondiali.

Il Trooping the Colour con Elisabetta II

Attualmente, la grande ed elaborata esibizione del Trooping the Colour avviene ogni anno a giugno. Infatti, il Re Edoardo VII – che regnò dal 1901 al 1910 – stabilì per il mese estivo la data della parata, per avere una probabilità maggiore di bel tempo.

Il giorno del compleanno della Regina Elisabetta II è infatti il 21 aprile, mentre quello di Edoardo II cadeva a novembre.

La sfilata è eseguita dalle sue truppe personali (la cosiddetta Houshold Division) sul Horse Guards Parade, un grande campo di parata nei pressi della celebre strada Whitehall, al centro di Londra. Tradizionalmente, la Regina presenzia al Trooping the Colour e risponde al saluto delle truppe che sfilano in suo onore.

Nei 36 compleanni di Elisabetta II da sovrano precedenti al 1987, la regina aveva presenziato alla sfilata su un cavallo, montando all’amazzone e indossando la divisa del reggimento di cui sfilava la bandiera (ogni anno, a turno, un reggimento fa sfilare la propria bandiera).

Dal 1987, Elisabetta II presenzia alla cerimonia in un una carrozza.

Il Trooping the Colour: la cerimonia

La parata è composta da più di 1000 ufficiali e uomini, 200 cavalli e più di 200 musicisti appartenenti a sei bande e corpi di tamburi da marcia che suonano all’unisono.

La sfilata parte da Buckingham Palace, proseguendo per il celebre viale The Mall, arrivando a Whitehall, per poi tornare indietro.

La cerimonia inizia quando l’orologio dell’edificio storico “House Guards” suona le 11 e la parata inizia con il comando dell’ufficiale di campo (“Guardie – Saluto reale – Armi presenti!”) e l’inno ufficiale God Save The Queen.

Dopo la sfilata, la famiglia reale si raccoglie sul balcone di Buckingham Palace e guarda il sorvolare degli aerei della Royal Air Force (questa cerimonia è chiamata “flypast”). Oltre alla possibilità di assistere alla cerimonia dal vivo prenotando un posto, la sfilata viene anche trasmessa dalla BBC.

Il Giubileo di platino della Regina Elisabetta

Quest’anno, la cerimonia del Trooping the Colour si terrà giovedì 2 giugno 2022 e il reggimento che farà sfilare la propria bandiera è il Primo battaglione delle Guardie Irlandesi.

Quest’anno la cerimonia avrà ancora più valore simbolico, oltre ad essere la prima volta dopo due anni di pandemia, questa ricorrenza combacerà con i 70 anni di regno della Regina Elisabetta, suo giubileo di Platino.