Elisabetta II: 5 curiosità sulla Regina che regna da 70 anni e che quest’anno festeggia il Giubileo di Platino

La Regina Elisabetta è la donna dei record, l’ultimo in ordine cronologico è quello che ricade in data 6 febbraio, giorno in cui è diventata Regina nel 1952. Sono quindi 70 gli anni in cui ha portato il peso della Corona e tutte le responsabilità che ne consegue, eppure questa longevità non è l’unica curiosità su di lei: eccone cinque.

La Regina Elisabetta festeggia due volte il compleanno

La Regina Elisabetta festeggia due volte il compleanno, il primo in forma privata e il secondo in forma pubblica. La sovrana è nata il 21 aprile 1935 e si che festeggia in famiglia, ma con i sudditi la festa cade in occasione del Trooping the Colour.

Si tratta di una festività che letteralmente richiama gli onori alla bandiera. Istituita circa 200 anni fa il Trooping the Colour cade il secondo week-end di giugno e coinvolge anche tutta la Famiglia Reale che fa la tradizionale apparizione sulla balconata di Buckingham Palace.

La Regina Elisabetta non ha bisogno di documenti

La Regina Elisabetta non ha bisogno di avere la patente, né del passaporto, non solo perché è ampiamente riconoscibile, ma anche perché i documenti sono emanati suo nome.

Un utilizzo particolare della sua borsetta

Molto importante in compagnia della Regina è prestare attenzione alla sua borsetta.

Lo staff infatti deve assolutamente osservare il modo in cui sua altezza utilizza, posiziona, la sua borsa. Questo perché è il suo modo di mandare una serie di messaggi. Se vuole ad esempio terminare una conversazione, posizionerà o utilizzerà la borsa in un modo, se va tutto bene e non vuole essere disturbata in un altro.

L’amore della Regina per i cani

È risaputo che la Regina Elisabetta ami molto i cani, soprattutto per i suoi corgi. In passato si diceva che la sovrana amasse più i suoi cani che la sua famiglia. Elisabetta II ha più volte svelato che durante i suoi viaggi sentisse moltissimo la mancanza dei suoi cani.

Regina ma anche meccanico

Ultima ma non per importanza, è una curiosità riguardante il suo passato. Durante la seconda guerra mondiale infatti, all’età di 18 anni ha lavorato come meccanico, arruolandosi all’Auxiliary Territorial Service. È stata la prima donna della Royal Family a prendere parte al servizio militare.