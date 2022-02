La regina Elisabetta II d’Inghilterra e l’amore per il principe Filippo: per quanti anni sono stati insieme

Sai che...

La regina Elisabetta e il principe Filippo hanno vissuto fianco a fianco per 73 anni. La fiducia, il sostegno e l'amore reciproco sono gli ingredienti chiave per un'amore che non si mai incrinato nonostante gli ostacoli e le difficoltà.

Una delle storie d’amore più longeve e conosciute al mondo: la regina Elisabetta e il principe Filippo hanno vissuto insieme per 73 anni. Nonostante le difficoltà, gli ostacoli e la responsabilità di ricoprire il ruolo più importante del Regno Unito, l’amore tra i due reali non ha mai ceduto. Ripercorriamo insieme la loro storia d’amore.

Il primo incontro tra la futura Regina Elisabetta e il Principe Filippo

Ciò che lega la Regina Elisabetta con il marito Filippo di Edimburgo è una lunga storia d’amore durata 73 anni. La loro storia inizia nel 1939: l’allora principessa Elisabetta, insieme alla sorella Margaret, al re Giorgio VI e alla moglie la regina Elisabetta, si recarono al Dartmouth Royal Naval College sotto invito dello zio di Filippo di Edimburgo.

La principessa, soprannominata Lilibet, aveva appena 13 anni mentre il principe Filippo era maggiorenne e aveva da poco avviato la sua carriera nella Royal Naval.

Gentile e composto, bello e garbato, Filippo si presenta alla principessa come un principe di nome e di fatto. Tra i due sboccia l’amore e al compimento del 21esimo anno di età di Lilibet, la coppia ufficializza il fidanzamento. Il 20 novembre 1947 l’abbazia di Westminster si tinge di bianco per ospitare il matrimonio della principessa Elisabetta e del principe Filippo.

Le nozze dei reali tra Elisabetta e Filippo

Dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale il principe Filippo, al tempo militare della Royal Navy, venne mandato in missione per proteggere il suo paese. Per tutti gli anni lontano da casa, tra lui e la futura regina d’Inghilterra iniziò un lungo scambio di lettere. Terminata la guerra, i due innamorati possono finalmente rincontrarsi e così, nel 1947, inizia il primo capitolo di una lunga storia d’amore durata 73 anni.

Il futuro duca di Edimburgo chiede in sposa la principessa al padre Carlo VI e, dopo aver ufficializzato il fidanzamento il giorno del 21esimo compleanno di Lilibet, annunciano al pubblico la loro unione.

Il principe e la futura regina del Regno Unito si sposano il 20 novembre 1947, incorniciando il loro amore nella maestosa abbazia di Westminster. Il 14 novembre 1948 nasce il principe Carlo, a seguire la principessa Anna, nel 1950, Andrea nel 1960 e il quartogenito, Edoardo, nato nel 1964.

Il segreto dell’amore tra Elisabetta e Filippo: fiducia, rispetto e complicità

Anche nella loro lunga storia d’amore si nascondono, dietro ad una felicità patinata, momenti difficili, fatti di rinunce e ostacoli. Lo stesso duca di Edimburgo una volta sposato con la futura regina, dovette rinunciare al titolo di principe della Grecia e Danimarca e convertirsi all’anglicanesimo.

Una volta salita al trono nel 1953, la regina cercò di sradicare le tradizioni reali, ad esempio affiancando al titolo di Duca di Edimburgo quello di Principe del Regno Unito oppure cambiando il nome della casa regnante in Mountbatten-Windsor. Insomma, il matrimonio dei reali non si è fondato solo sull’amore ma soprattutto sulla fiducia e il sostegno reciproco, rimanendo fianco a fianco per tutti questi anni, nonostante le difficoltà, gli ostacoli e i problemi che ogni coppia deve affrontare.