Le regole dei membri della Famiglia Reale: il protocollo da rispettare quando si affacciano da Buckingham Palace

Sai che...

Il Trooping the Colour, parata che annualmente si tiene in occasione del compleanno della Regina rappresenta uno dei rari momenti in cui la Famiglia Reale si riunisce al completo per un’apparizione pubblica. L’apparizione, in particolare, avviene sulla balconata di Buckingham Palace, e ad essa sono legate una serie di rigide e antiche regole. Il Mirror, celebre testata inglese, ha dedicato un articolo proprio riguardo le regole legate a questa tradizione secolare, iniziata con la regina Vittoria.

Quale Royal può affacciarsi dal balcone di Buckingham Palace

Secondo quanto si legge sul Mirror, nonostante si possa pensare che le posizioni dei Royals sulla balconata di Buckingham Palace siano casuali, in realtà non è così e si tratta di posizioni esclusive.

Di fatto, non esisterebbe una lista fissa in quanto verrebbe “personalizzata” in base alle occasioni. Tra le persone sempre presenti, però, vi sono ovviamente il monarca ed il suo sposo/sposa. Invitati fissi sono anche il primo e il secondo in linea di successione, in compagnia dei loro partner (rigorosamente legati in matrimonio, altrimenti l’accesso non è consentito ai partner); fondamentalmente i membri definiti “senior” della Royal Family.

In che posizione compaiono i Royals sul balcone

Ovviamente, a prendere la posizione centrale sarebbe, quasi in ogni caso, la Regina. Questo a meno che non si tratti di un matrimonio, in quel caso, al centro dell’attenzione troveremmo i due sposi. I più vicini alla Regina, e alla posizione centrale, sono poi il primo ed il secondo in linea di successione, attualmente Carlo e William, con le rispettive famiglie.

In quali occasioni la Royal Family appare sul balcone

L’unico evento che avviene regolarmente ogni anno, in cui la famiglia reale compare sul balcone di Buckingham Palace, è il cosiddetto Trooping the Colour, ossia la parata che si tiene in occasione del compleanno del monarca del Regno Unito.

L’evento, che si tiene sempre in un sabato di giugno, è anche quello in cui compaiono il maggior numero di persone sul balcone. Altri eventi in cui i membri della famiglia reale si riuniscono sul balcone sono matrimoni, giubilei, incoronazioni e grandi cerimonie di Stato. Ma anche durante occasioni più drammatiche, ad esempio in periodo di guerra.

Le altre regole che i reali devono rispettare

Oltre alle regole precedentemente riportate, legate alle apparizioni sulla balconata, vi sono anche altri obblighi da seguire in ogni occasione per la famiglia reale.

Alcune regole, secondo mlaworld, sono legate agli abiti da indossare, ad esempio la regina non può mai comparire in pubblico con lo stesso vestito. Inoltre, i membri della famiglia reale di sesso maschile devono indossare, almeno fino agli 8 anni, dei pantaloncini, così da “distinguersi dal popolo”. Altre regole sono, invece, legate all’etichetta comune, mentre altre ancora sono davvero bizzarre. Ad esempio, come riporta il British institute of Rome, sarebbero vietate le manifestazioni di affetto in pubblico e sarebbe proibito anche dare le spalle alla regina.

Inoltre, almeno teoricamente, sarebbe vietato per i non-nobili toccare gli appartenenti alla famiglia reale e tutte le donne sposate dovrebbero togliere il cappellino dopo le 18.