Mahmood e Blanco vincitori di Sanremo canteranno all’Eurovision con Brividi a Torino il 14 maggio 2022

Mahmood e Blanco con Brividi rappresenteranno l’Italia a Eurovision Song Contest il 14 maggio in finale. Quest’anno sarà proprio il nostro paese a rappresentare la sfida musicale europea. La scelta della città, dopo la candidatura di Bologna, Rimini, Roma, Milano e Torino è ricaduta proprio sulla città della Mole Antonelliana. La location scelta, il PalaOlimpico di Torino, è pronta a ospitare fan provenienti da tutto il mondo per tifare il proprio Paese. Dopo il successo dei Maneskin lo scorso anno a Rotterdam, l’Italia ha decretato i suoi vincitori attraverso il televoto per la vittoria della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo.

Ed è proprio sul palco del Teatro Ariston che sono stati annunciati i conduttori di questa edizione tutta italiana.

I conduttori di Eurovision Song Contest 2022

Nella serata di mercoledì 3 febbraio, in seguito alla partecipazione di Laura Pausini come super ospite con il brano “Scatola”, sono stati ufficializzati i 3 conduttori di Esc2022. Sul palco troveremo la stessa Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. La scelta è ricaduta sui due cantanti e il conduttore, oltre che per la fama anche per la capacità di parlare in inglese. E’ risaputo infatti che la conduzione tutti gli anni deve avvenire in quella lingua per permettere la comprensione a tutti i Paesi.

Per l’Italia i commentatori ufficiali, come per lo scorso anno, saranno Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi.

Eurovision Song Contest: come acquistare i biglietti

Non sono ancora state rese note le modalità per ottenere i biglietti di accesso al PalaOlimpico per Eurovision Song Contest. A breve infatti sui social della manifestazione dovrebbero essere rese note le modalità per l’acquisto. Oltre alle singole serate sarà possibile accedere alle prove al Village situato nel cuore della città, per permettere a fan e curiosi di poter immergersi nel magico mondo di Eurovision.

Appuntamento a Torino a maggio 2022!