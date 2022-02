Mara Venier chiede a Mahmood e Blanco un favore speciale per il nipote: il gesto dei vincitori di Sanremo 2022

TV e Spettacolo

I vincitori del Festival di Sanremo 2022 Mahmood e Blanco vengono accolti da Mara Venier sul palco dell’Ariston. La puntata speciale di Domenica In dedicata alla 72° edizione del Festival si chiude con il botto e con l’ingresso dei vincitori, con il brano Brividi. La conduttrice, durante una breve intervista, chiede loro un favore: un saluto speciale per una persona importante.

Mahmood e Blanco a Domenica In dopo la vittoria al Festival

Domenica In speciale Sanremo 2022, in diretta oggi pomeriggio dal palco del teatro Ariston, si conclude con l’ingresso dei vincitori della 72° edizione del Festival.

Mahmood e Blanco raggiungono Mara Venier sul palco, acclamati dal pubblico in platea e dalla conduttrice visibilmente emozionata. Il loro brano Brividi ha consentito loro di trionfare nella kermesse canora e di raggiungere il primo posto nella classifica finale.

L’occasione è quella di ripercorrere, attraverso alcuni filmati mandati in onda, la fortunatissima esperienza del duo a Sanremo 2022. Tra un filmato e l’altro e qualche scambio di battute, Mara Venier prende parola per chiedere a Mahmood e Blanco un favore. La conduttrice rivela come il nipotino sia un grande ammiratore dei due artisti e abbia tifato per loro sino alla fine.

Al punto da chiamare sempre zia Mara per ottenere un saluto da loro.

Mara Venier e la richiesta del nipote: il gesto di Mahmood e Blanco

Detto, fatto: Mara Venier chiede ai due vincitori del Festival un favore, in riferimento alla richiesta del nipote.

“Mi ha chiamata a tutte le ore della notte, lui vorrebbe un saluto da parte vostra“, il commento della conduttrice. Mahmood e Blanco salutano così il nipote di ‘zia Mara’ e, a seguire, si immortalano con la conduttrice in un selfie a tre.

Sul volto dei due vincitori traspare un’evidente stanchezza, dopo il grande trionfo di ieri sera e la nottata insonne appena trascorsa.

Lo nota anche Mara Venier: “Siete stanchi, ma rivediamo il filmato“. Gli ultimi filmati a loro dedicati chiudono questa ricca pagina di Domenica In dedicata alla kermesse canora più seguita e amata d’Italia.