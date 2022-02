Mara Venier e Monica Vitti amiche e colleghe a Domenica In già nel 1993-94: l’affetto e la carriera insieme

TV e Spettacolo

Monica Vitti è stata una figura fondamentale nel percorso professionale di Mara Venier. La conduttrice di Domenica In ha bagnato il suo esordio al timone del programma domenicale di Rai1 proprio grazie alla compianta diva del cinema. Entrambe collaborarono per la trasmissione nell’edizione del 1993/1994 assieme a Luca Giurato e, nelle successive edizioni, la ‘zia Mara’ fu promossa come conduttrice principale.

La compianta diva del cinema, venuta a mancare lo scorso 2 febbraio, è stata una vera e propria figura di riferimento per la conduttrice Rai. Nell’edizione di Domenica In del 1993-94, Monica Vitti tenne a battesimo la ‘zia Mara’ che esordì nel programma domenicale della Rai alla conduzione, in quell’anno al fianco di Luca Giurato.

A seguire, Mara Venier fu promossa come conduttrice principale delle successive edizioni, dal 1994 al 1997. Ma il riconoscimento verso Monica Vitti non è mai venuto a mancare e la conduttrice ha voluto sempre ringraziarla per quella storica opportunità offerta e che le spalancò le porte del successo al timone di Domenica In.

Mara Venier e il ricordo di Monica Vitti al teatro Ariston

Oggi pomeriggio, in diretta dal Teatro Ariston nello speciale di Domenica In dedicato al Festival di Sanremo 2022, Mara Venier ha voluto omaggiare Monica Vitti attraverso dichiarazioni commosse.

Al filmato che ha ripercorso la carriera e le ospitate televisive della diva del cinema ha fatto seguito l’applauso del pubblico in platea.

Commoventi le parole della conduttrice: “Ciao Monica, ovunque tu sia. E grazie di cuore a tutto quello che hai fatto per me“. Uno speciale ringraziamento a colei con cui debuttò al timone di Domenica In, programma che ancora oggi rappresenta uno dei più grandi successi televisivi della ‘zia Mara’.