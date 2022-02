Noemi con un anello a forma di serpente fatto di diamanti al Festival di Sanremo: quanto costa e cosa significa

Gossip

Tra i momenti topici per quanto riguarda i look dell’edizione 2022 del Festival di Sanremo, senza dubbio si segnala la scelta di Noemi. L’artista durante la prima serata ha stupito gli spettatori con alcuni dettagli davvero eleganti e originali: si è presentata con un anello a forma di serpente, corredato da diamanti, che insieme agli altri gioielli indossati, coprono un valore monetario che sarebbe altissimo, sui 100.000 euro. Cosa simboleggia il gioiello-serpente portato dalla cantante.

Noemi e i gioielli indossati la prima sera del Festival: un susseguirsi di raffinatezza

Un leggiadro abito rosa cipria di Alberta Ferretti è stato scelto dalla cantante per la prima serata del Festival, esaltando la sua straordinaria eleganza e finezza.

A contornare questo stupendo abito ci sono dei gioielli davvero luminosi e preziosi che rendono l’intero outfit un misto di originalità e classe estetica. I punti luce scelti per la serata sono di Bvlgari, compreso l’anello a forma di serpente della collezione Serpenti Viper: sul sito web della nota marca pare costare circa 13.900 euro. In bella vista sul braccio di Noemi brilla un orologio, della collezione Serpenti Incantati, color rosa e oro, che costava quasi 83 mila euro.

Simbologia del serpente: significato nascosto dietro la raffigurazione dell’animale

Il significato del serpente, che ritorna sia nell’anello che nell’orologio, avrebbe due significati distinti: coraggio e saggezza. Entrambe sono doti e caratteristiche tipiche di Noemi, artista dalla voce eccezionale e piena di talento in campo artistico e musicale.

Più nello specifico, le forme leggiadre e ondulate del serpente, lo rendono un ottimo spunto per sottolineare la fluidità e la leggerezza di capi d’abbigliamento o, come in questo caso, gioielli. Il movimento circolare, descritto dallo stesso animale che si morde la cosa, richiama al famoso mito dell‘uroboro, simbolo di rinascita e infinito.

L’outfit sfoggiato la prima sera, tuttavia, non ha permesso alla cantante di entrare nella top 10 finale di Sanremo 2022: la sua Ti amo non lo so dire si è classificata al 15° posto, molto lontana dai primi posti di Mahmood e Blanco, Elisa e Gianni Morandi.