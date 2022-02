15enne e 25enne uccisi per le strade di Madrid, 3 persone ferite: l’arma del delitto sarebbe un machete

Cronaca dal Mondo

Nella notte fra sabato e domenica, Madrid si è trasformata nello scenario di un drammatica vicenda conclusasi con la morte di due giovani. Sui loro corpi sarebbero state trovate ferite mortali inferte da un machete. Stando a quanto è emerso in queste prime ore, i responsabili dei due assassini sarebbero alcuni ragazzi di giovanissima età.

Un 15enne e un 25enne uccisi a Madrid a colpi di machete: paura per le strade della città

Aveva 15 anni la più giovane delle due persone uccise durante la scorsa notte di fronte alla discoteca Kapital, riferisce El Pais. L’adolescente sarebbe stato colpito da un colpo mortale all’altezza del cuore, con un machete.

Secondo le prime indagini, ad aggredirlo, sarebbe stato un gruppo di giovani. Tre passanti avrebbero cercato di salvare la giovane vittima con un primo intervento di rianimazione e utilizzando un defibrillatore semiautomatico sito in loco. I soccorsi, giunti poco dopo, avrebbero poi proseguito le operazioni di salvataggio per circa mezz’ora. Alla fine però, ne hanno dovuto constatare la morte. Su un marciapiede, le autorità avrebbero ritrovato un grosso machete, ritenuto l’arma del delitto. In un comunicato pubblicato dalla discoteca Kapital, si legge che il “presunto omicidio è avvenuto alle 21:00”.

Come riferisce El Pais, pochi minuti dopo la richiesta di soccorso per il 15enne, la centrale di polizia avrebbe ricevuto una seconda richiesta di intervento. Un 25enne sarebbe stato a sua volta pugnalato, attorno alle 22.40, durante una rissa avvenuta in un parco. I soccorsi avrebbero rilevato almeno una coltellata nella zona lombare. Quest’ultima sembrerebbe aver colpito organi vitali o un importante vaso sanguigno. Il ferito era in arresto cardiorespiratorio. I medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Oltre alle due vittime, sarebbero state soccorse altre 3 persone gravemente ferite nella notte fra sabato e domenica a Madrid.

2 omicidi e 3 feriti a Madrid: si indaga sui responsabili

La polizia nazionale spagnola ha arrestato un uomo di 20 anni, presunto responsabile della morte del 25enne.

Ieri mattina inoltre, El Pais ha ricevuto la notizia dell’arresto di una seconda persona per questo crimine. Al momento, riferisce Fanpage.it, le indagini sulle due morti e i 3 feriti sarebbero condotte separatamente. Tuttavia, non si escluderebbe l’ipotesi che gli autori siano i medesimi. In particolare, sarebbe al vaglio l’ipotesi che i responsabili siano tutti giovanissimi e poco più che 18enni.

Le autorità parlerebbero di vere e proprie gang di criminali, che arruolerebbero anche minorenni per compiere rapine. “Dopo una rissa in un parco abbiamo raccolto almeno 8 armi tra machete e coltelli” ha riferito Carlos Rodriguez, vice ispettore della polizia municipale di Madrid a El Pais.