Delitti in Paradiso: in onda lunedì 7 febbraio su Rai2, le anticipazioni della trama

Serie TV - Fiction

Su Rai2 lunedì 7 febbraio 2022 in prima serata continua la fortunata proposizione del ciclo poliziesco di Delitti in Paradiso. Il nuovo appuntamento mostra l’arrivo di Jack Mooney, detective inglese a capo della Polizia nell’isola caraibica di Saint Marie, ed è fissato a partire dalle ore 21:20 con i due episodi dal titolo di Assassinio sull’Honore Express e Delitto allo zoo. Scopri la trama completa del doppio episodio in onda in prima serata su Rai2 della serie tv anglo-francese girata nella splendida Guadalupe nei Caraibi Francesi.

Delitti in Paradiso – Assassinio sull’Honore Express: la trama del primo episodio di serata

Lunedì 7 febbraio 2022 su Rai 2 prende il via l’ottava stagione dell’apprezzato ciclo poliziesco dal titolo di Delitti In Paradiso.

Il primo episodio della nuova stagione ha il titolo di Assassinio sull’Honore Express nel quale a capo delle indagini ci sarà Jack Mooney. Il detective e la sua squadra dovranno indagare su di un nuovo caso quando Paul Raynor è stato trovato morto pugnalato durante un viaggio su di un autobus diretto a Honoré.

I primi sospettati sono quattro compagni di viaggio presenti sul mezzo al momento del decesso: tre passeggeri e il guidatore. Al detective i compito di capire come avrebbero potuto commettere il crimine senza essere visti sapendo che tutti dispongono di un buon movente.

Delitti in Paradiso – Delitto allo zoo: la trama del primo episodio di serata

In città si respira un brutta aria dopo che Xander Sheppard, il custode dello zoo, viene ucciso.

L’uomo è morto dopo essere stato colpito da un dardo avvelenato nella schiena. La lunga lista dei sospettati nelle mani del nostro amato detective include tutti i membri dello staff dello zoo ai quali si aggiungono la moglie, il fratello e la sorella della vittima.

Tra accuse reciproche e tentativi di sabotaggio, le indagini porteranno a scoprire un legame nascosto tra la vittima e alcune persone che circolano intorno allo zoo.