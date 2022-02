Donna trovata morta in casa seduta su una sedia: da due anni nessuno aveva più notizie della 70enne

Cronaca Italia

Un anziana è stata trovata senza vita nella sua casa di Como, in cui viveva da sola. Nessuno si era insospettito nonostante non si avessero sue notizie da ben due anni.

Sarebbe avvenuta circa due anni fa la morte di una donna trovata senza vita nella sua casa di Como. L’anziana 70enne viveva da sola e, stando ai fatti, non avrebbe avuto familiari o conoscenti interessati al suo stato di salute. La scoperta del suo cadavere sarebbe avvenuto in maniera totalmente casuale.

Trovata morta dopo due anni in casa: nessuno si era accorto del suo decesso

Venerdì pomeriggio, una donna di 70 anni è stata trovata senza vita nella sua casa in via Comum Oppidum a Como. Secondo quanto riferito dal giornale locale La Provincia di Como, l’anziana si chiamerebbe Marinella Beretta e sarebbe stata originaria di Erba.

Al momento del ritrovamento, si sarebbe trovava seduta su una sedia del salotto, in avanzato stato di decomposizione. La casa in cui abitava da sola sarebbe stata venduta tempo fa a un cittadino svizzero, ma lei avrebbe mantenuto il diritto di usufrutto. L’uomo versava regolarmente soldi alla 70enne. Negli ultimi mesi avrebbe riscontrato grandi difficoltà a mettersi in contatto con lei, ma non si sarebbe mai insospettito.

70enne trovata morta nella sua casa: il momento del ritrovamento

Per lungo tempo, nessuno si sarebbe chiesto come stesse la signora Marinella.

Alcune suoi vicini di casa avrebbero addirittura pensato che l’abitazione fosse disabitata. Il giardino dell’edificio era infatti poco curato e proprio alcune piante pericolanti avrebbero permesso il ritrovamento del cadavere. I vicini infatti avrebbero contattato il proprietario della casa dell’anziana, chiedendo di mettere in sicurezza alcuni alberi.

Giunto di fronte alla villetta, l’uomo avrebbe scoperto che era chiusa all’interno. Dopo vani tentativi di chiamare la signora, avrebbe poi richiesto l‘intervento della polizia.

Ottenuto il permesso di forzare una finestra dell’ingresso, gli agenti e i vigili del fuoco sarebbe poi entrati, trovando il cadavere della 70enne.

La morte sarebbe avvenuta per cause naturali, circa due anni fa. Le ultime notizie da parte della signora risalirebbero infatti al 2019. Al momento, la Procura deve decidere se effettuate o no l’autopsia.