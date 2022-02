Freedom – Oltre il confine: Roberto Giacobbo conduce il nuovo appuntamento in onda su Italia 1

Programmi TV

Lunedì 7 febbraio 2022 torna su Italia1 l’apprezzata Freedom – Oltre il confine con la conduzione di Roberto Giacobbo. Il presentatore a partire dalle ore 21:20 porterà i telespettatori a spasso tra le curiosità ed i misteri di un nuovo appassionante viaggio da affrontare in compagnia di storia, leggende e miti. Nella nuova puntata Giacobbo andrà in giro tra Pieve del Grappa e San Vito Lo Capo, per tornare nuovamente a Torino e Roma fino a continuare il suo viaggio tra i misteri custoditi in Portogallo. Scopri tutti gli argomenti e le anticipazioni sulla puntata in onda oggi in prima serata su Italia1.

Freedom – Oltre il confine: i temi e gli argomenti del nuovo appuntamento in onda su Italia1

Lunedì 7 febbraio 2022 su Italia1 va in onda una nuova puntata di Freedom – Oltre il confine. L’ottava puntata del programma di e con Roberto Giacobbo in apertura cercherà di rispondere alla domanda legata all’aspetto di Gesù. Il divulgatore si occuperà di una ricostruzione a grandezza naturale della sua immagine realizzata dallo scultore Sergio Rodella, in collaborazione con un gruppo scientifico dell’Università di Padova e dell’Azienda Ospedaliera di Padova.

Seconda tappa di puntata sarà quella a Pieve del Grappa per scoprire il Sacrario Militare di Cima Grappa e le salme che riposano lì degli oltre 20mila ragazzi che hanno dato la vita per il nostro Paese.

Un viaggio che racconterà i sacrifici dei nostri compatrioti durante la Prima Guerra Mondiale in difesa dell’Italia e del suo futuro.

Ci sarà ovviamente uno spezzone dedicato come sempre alla scoperta di una singolare sindrome, quando al centro dell’attenzione finirà quella di Peter Pan.

Saranno affrontati tutti gli aspetti di questa sindrome legata alle persone che prendono la vita con leggerezza, senza fermarsi mai.

Giacobbo tornerà nuovamente in Portogallo per farci conoscere l’incredibile Capela dos Ossos, luogo tanto inquietante quanto ricco di storia.

Freedom tornerà nuovamente in Italia prima a Roma per mostrarci la Cripta dei Cappuccini, e successivamente in Sicilia, precisamente a San Vito Lo Capo, alla scoperta del relitto di una nave nota come la Nave dei Corani.