Grande Fratello Vip anticipazioni: stasera si scoprirà il primo finalista della sesta edizione

Grande Fratello

Quella di oggi sarà una tappa fondamentale verso la finale del prossimo marzo. Nell'appuntamento di stasera si scoprirà infatti chi sarà il primo concorrente che accederà in finale. Questo e tanto altro nella puntata di lunedì 7 febbraio in onda su Canal5.

Il Grande Fratello Vip 6 torna a distanza di una settimana dall’ultimo appuntamento. Dopo la pausa di venerdì scorso effettuata per non andare in conflitto con lo spumeggiante Festival di Sanremo 2022, si tiene oggi lunedì 7 febbraio 2022 il primo appuntamento settimanale in compagnia dei Vipponi scelti da Alfonso Signorini. La puntata si preannuncia scoppiettante per tanti temi da affrontare, non ultimo quello che svelerà chi sarà il primo finalista di questa lunghissima edizione. Chi si conquisterà il biglietto per la finalissima del 14 marzo tra Davide Silvestri, Delia Duran, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro?

Lo scopriremo in compagnia del conduttore e delle sue fidate opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli a partire dalle ore 21:30 circa ovviamente su Canale5.

GF Vip 6: chi sarà il primo finalista

La finalissima del 14 marzo si avvicina sempre più e per il reality show condotto da Alfonso Signorini è ormai tempo di mettere nel mirino la data cerchiata in rosso sul calendario. In tal senso quella di lunedì 7 febbraio 2022 sarà una puntata fondamentale che svelerà chi tra i tanti vipponi chiusi in casa sia il primo a conquistare il biglietto per l’ultima attesissima puntata.

A contendersi il pass ci sono Davide Silvestri, Delia Duran, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro, pronti a darsi battaglia fino all’ultimo televoto. Chissà chi la spunterà tra i quattro con la più accredita che sembra essere il ciclone Duran, che sembra aver recuperato un botto di terreno a maggior ragione dopo la polemica montata nelle ultime ore per delle frasi durissime della Nazzaro nei confronti di Nicola Pisu.

Scontri infuocati al Gf: le anticipazioni

Alfonso Signori è pronto a muoversi tra le tematiche del nuovo appuntamento con il focus che sarà posto in particolare sulle dinamiche sempre più esasperate tra alcune donne della casa.

L’attenzione sarà posta infatti sullo scontro Trevisan – Nazzaro da una parte contro Soleil – Ricciarelli dall’altra, in una faida che di certo non si sta placando dopo la scelta delle prime di difendere Delia Duran e quella della seconde di andare contro non solo all’ultima arrivata ma anche nei confronti di Miriana.

La puntata ammorbidirà i suoi toni con la sorpresa dedicata ad Alessandro Basciano che avrà il modo di rivedere la sorella che così tanto ama.