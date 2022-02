Prima medaglia d’oro per l’Italia alle Olimpiadi di Pechino: Arianna Fontana vince i 500 metri short track

TV e Spettacolo

Arianna Fontana si è aggiudicata la prima medaglia d’oro per l’Italia alle Olimpiadi di Pechino. L’atleta ha conquistato il primo posto nella competizione dei 500 metri dello short track, eguagliando un record che in passato era stato della fondista Stefania Belmondo. La sua vittoria ha generato reazioni di grande entusiasmo.

Ha 31 anni, è originaria di Sondrio ed è la vincitrice della prima medaglia d’oro per l’Italia alle olimpiadi invernali attualmente in corso, questo è l’identikit di Arianna Fontana. L’atleta ha conquistato il gradino più alto del podio per i 500 metri femminili di short track, disciplina di pattinaggio di velocità.

Subito dopo di lei, ricorda SportMediaset, si sono classificate l’olandese Suzanne Schulting e la canadese Kim Boutin. Per Arianna si tratta della quinta partecipazione ai Giochi olimpici e la vittoria di oggi le permette di pareggiare il conto delle medaglie conquistate negli anni solamente da un’altra atleta italiana: Stefania Belmondo.

La gara della Fontana è iniziata con un pericoloso contatto con l’avversaria olandese, che ha fatto temere il peggio per la sua gara. Ritrovata la stabilità però, la pattinatrice è riuscita a superare, proprio durante l’ultimo giro, la Schulting.

Arianna Fontana conquista il primo oro italiano: la reazione di Giovanni Malagò

In passato, Arianna Fontana aveva vinto cinque bronzi, tre argenti e un oro, prendendo parte ai giochi olimpici di Torino 2006, Vancouver 2010, Sochi 2014 e Peyongchang 2018.

La notizia dell’ennesima vittoria olimpica, ha generato grande entusiasmo in Giovanni Malagò, presidente del Coni. “Arianna sei nella storia! Mi hai commosso. Che sofferenza! Ti meriti 10 e lode” ha osservato commentando la vittoria di Arianna.

“Ho vissuto questa finale totalmente in apnea, nella mia stanza, non potendo ancora essere lì, al tuo fianco, a palpitare e gioire con te.

Con questa decima medaglia hai raggiunto Stefania Belmondo al top delle atlete azzurre più medagliate nella storia dello sport italiano. E sai bene che non è ancora finita” ha concluso propositivo.