Soleil Sorge e Delia Duran si riappacificano al Grande Fratello Vip: il giudizio secco di Nathaly Caldonazzo

Grande Fratello

Nella Casa del Grande Fratello Vip il graduale avvicinamento di Delia Duran e Soleil Sorge ha fatto storcere il naso a molti. Dopo le divergenze, le due coinquiline hanno provato a parlarsi e comprendersi ma non tutti a Cinecittà ne sono convinti. A cominciare da Nathaly Caldonazzo, delusa da Delia che ha sempre sostenuto quando veniva attaccata dalla Sorge. “Mi infastidisce” il secco commento dell’attrice.

Soleil Sorge e Delia Duran si riavvicinano: Nathaly Caldonazzo le gela

Soleil Sorge e Delia Duran da acerrime nemiche a possibili amiche. È questo il clamoroso colpo di scena che in questi ultimi giorni si sta materializzando nella Casa del Grande Fratello Vip.

Le due coinquiline hanno accantonato le divergenze, dovute soprattutto al loro rapporto con Alex Belli, per cercare di comprendersi e parlarsi con rispetto. Ma il loro avvicinamento non è andato giù a molti e nella Casa non tutti ne sono convinti.

A cominciare da Nathaly Caldonazzo, che si dice delusa e infastidita da questa situazione e dal fatto che Delia, che ha sempre difeso dalle parole di Soleil, si sia di fatto avvicinata alla sua “nemica”. L’attrice ne parla in diretta: “Da una parte mi infastidisce, perché se poi io prendo le difese di Delia e dico la mia, e dopo due giorni le vedo grandi amiche nella casa, dico: ‘Vabbè, mi sento presa in giro“.

E, rivolgendosi alla Sorge, dichiara: “Soleil, se tu dici a Delia in puntata: ‘Non capisco perché tuo marito sia innamorato di te e hai due neuroni in testa’ e il giorno dopo siete migliori amiche, mi fa ridere“. In studio il pubblico approva il pensiero della Caldonazzo, come conferma Alfonso Signorini: “Qua c’è la ola per Nathaly“.

Soleil Sorge e Delia Duran parlano della loro riappacificazione

In Casa le dirette interessate parlano di questa riappacificazione, a cominciare da Delia: “C’è ancora questa complicità.

ma siccome sono una persona che non porta rancore, c’è stato un avvicinamento naturale con Soleil. Perché non rivolgerle la parola? Io ho chiarito con Soleil e abbiamo anche parlato di questo argomento. Lei ha visto la mia sofferenza, ma non vuol dire che io non possa parlare con Soleil“.

Soleil conferma quanto detto da Delia e attacca Nathaly per le sue parole: “Abbiamo cercato di venirci incontro. È brutto questo bisogno di avere questa guerra e prendere la parte. Nathaly ha parlato per prendere le difese di Delia senza cercare di comprendere tutto il quadro.

Detto questo, con Delia stiamo cercando di venirci incontro e capirci con rispetto umano“.

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: i pareri delle opinioniste

Anche in studio il dibattito è caldo e prendono parola anche le due opinioniste. Sonia Bruganelli attacca Miriana e Nathaly per le parole espresse verso il riavvicinamento di Delia e Soleil: “Non capisco perché Nathaly e Miriana debbano avercela con Soleil, sembra che se qualcuno si avvicini a Soleil a loro dà fastidio a prescindere. Non capisco perché“. La Trevisan risponde: “Si sono avvicinate perché Delia è venuta qui con questo intento“.

Adriana Volpe invece commenta: “Soleil, io ti voglio vedere sorridente perché secondo me nessuna lì è vittima. Non è vittima Delia, non sei vittima tu, ma siete state entrambe protagoniste. Io l’ho sempre detto quali erano le vostre pedine e come vi sareste mosse. Non era vero niente, l’unica cosa vera è quello che Soleil ha provato per Alex. Poi per il resto, tutti protagonisti“.