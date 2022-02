Super Green Pass con durata illimitata dal 7 febbraio: a chi spetta e cosa cambia per tutti gli altri

Cronaca Italia

Oggi, lunedì 7 febbraio, entra in vigore il nuovo Decreto che prevede la durata illimitata del Super Green Pass per alcune categorie di persone. Quali sono le nuove regole e chi vedrà prorogata la scadenza del proprio certificato verde.

Il Super Green Pass, detto anche Green Pass rafforzato, è un tipo di certificazione verde che spetta alle persone in seguito alla vaccinazione, oppure dopo la guarigione dall’infezione da Covid. Dal 1° febbraio, il Super Green Pass ha validità pari a 6 mesi. Per alcuni, però, la durata è stata resa illimitata dal Decreto entrato in vigore oggi 7 febbraio.

Il Super Green Pass ha durata illimitata per:

Le persone che si sono sottoposte alle 3 dosi di vaccino, di cui 2 costituiscono il ciclo vaccinale primario e la terza è detta dose booster;

Le persone che hanno ricevuto 2 dosi di vaccino anti-Covid e poi hanno contratto l’infezione, guarendo.

La durata illimitata potrà essere modificata in seguito a cambiamenti nella situazione epidemiologica oppure al parere su un’eventuale quarta dose da parte di Aifa, l’Agenzia Italiana del Farmaco, e dell’Ema, l’Agenzia Europea per i medicinali.

Cosa cambia per chi si è vaccinato dopo l’infezione da Covid e per chi non ha ricevuto il vaccino

In base al Decreto, chi è guarito dall’infezione da Coronavirus e in seguito ha ricevuto 2 dosi di vaccino riceverà un Super Green Pass con durata di 6 mesi. Tramite circolare del Commissario Straordinario è infatti stato chiarito che le persone vaccinate con 1 o 2 dosi dopo un’infezione da SARS-CoV-2, oppure che si sono ammalate dopo 14 giorni dalla prima dose, dovranno essere richiamate con la dose booster o con la seconda dose.

Questa potrà avvenire dopo almeno 4 mesi dalla somministrazione dell’ultima dose o dall’infezione.

Chi guarisce dall’infezione da Covid ma non ha ricevuto alcuna dose di vaccino riceverà il Super Green Pass in seguito alla guarigione, quindi con durata pari a 6 mesi. In seguito dovrà sottoporsi alle 3 dosi previste per continuare ad avere la certificazione verde. Infine, chi ha ricevuto 1 o 2 dosi di vaccino senza contrarre la malattia potrà esibire il Super Green Pass sempre con durata pari a 6 mesi.