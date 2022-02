Alex Belli verso il ritorno nella Casa del Grande Fratello Vip: la proposta all’attore nel finale di puntata

Grande Fratello

Colpo di scena sul finire della puntata del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, prima di chiudere la diretta, fa un annuncio importante che riguarda Alex Belli: all’attore, infatti, viene data la possibilità di ritornare nella Casa per qualche giorno e avere un nuovo confronto con Soleil Sorge e Delia Duran. La decisione della produzione non trova però d’accordo Adriana Volpe, che commenta: “Questo è scandaloso“.

Alex Belli verso il ritorno nella Casa: la proposta del GF Vip

Al Grande Fratello Vip arriva un colpo di scena sul finire di puntata: protagonista è, ancora una volta, Alex Belli. Negli ultimi mesi l’attore ha catalizzato l’attenzione su di sé e sul duplice rapporto con Soleil Sorge e Delia Duran.

Tuttavia sono ancora numerose le questioni rimaste in sospeso, dal reale sentimento che l’attore nutre per Soleil al tira e molla continuo con la moglie Delia. Per questo motivo il Grande Fratello Vip ha voluto rivolgergli una “proposta indecente“, come definita in studio da Alfonso Signorini.

“Succede che il Grande Fratello Vip ti ha fatto una proposta indecente. Perché, cosa vuole il GF? Vuole che tu ritorni in Casa per qualche giorno e metterai fine a questo film, a questa storia d’amore, e deciderai se scegliere Soleil, se scegliere Delia, se scegliere tutte e due… scegli chi ti pare“: questo l’annuncio di Alfonso Signorini.

L’attore ha così la possibilità di ritornare nella Casa per qualche giorno, dopo essersi sottoposto al consueto periodo di quarantena prima dell’ingresso. E avrà così modo di ritrovare Soleil e Delia e, magari, chiarire con entrambe.

Adriana Volpe disapprova la proposta: “Questo è scandaloso“

Alex Belli ha risposto positivamente alla proposta del Grande Fratello Vip, ma non tutti hanno accolto di buon grado la decisione presa nei suoi confronti.

A cominciare da Adriana Volpe che, appresa l’ennesima opportunità offerta all’attore, si gira di schiena seduta alla sua postazione in segno di polemica.

Polemica ulteriormente alimentata dalle sue parole: “Questo è scandaloso, no dai“. L’opinionista disapprova totalmente quanto appena annunciato e, rivolgendosi all’attore, tra lo scherzoso e il serio, gli preannuncia: “Tu entra e ti asfalto“. Scintille, dunque, sul finale di puntata: l’ingresso di Belli è destinato ancora una volta a far discutere.