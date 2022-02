Di cosa parla “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino candidato agli Oscar 2022: trama del film e dove vederlo

TV e Spettacolo

È di queste ore l’attesissima notizia che È stata la mano di Dio, il nuovo film di Paolo Sorrentino, è tra i 5 candidati agli Oscar 2022 come miglior film straniero. Ecco di cosa parla questa pellicola dai tratti intimi e autobiografici e dove si può già vedere.

È stata la mano di Dio candidato agli Oscar 2022: la trama del nuovo film di Sorrentino

È stata la mano di Dio è il nuovo film di Paolo Sorrentino che ha già ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Pasinetti come miglior film, il Premio Marcello Mastroianni all’attore esordiente Filippo Scotti e il Leone d’Argento alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia.

È candidato a tre European Film Awards e, da oggi, anche agli Oscar 2022. Sorrentino ha più volte dichiarato che si tratta del suo film più autobiografico e intimo, la cui storia si muove nello scenario della splendida Napoli degli anni ’80. Fabietto (Fabio) Schisa si palesa come l’alter ego del regista, interpretato da Filippo Scotti e caratterizzato dalla “stessa timidezza, inadeguatezza che ricordavo di avere da ragazzo”, come ha dichiarato Sorrentino. La vita di Fabietto si svolge tra la presenza di una sorella che non esce mai dal bagno e di una zia ritenuta pazza e infine internata, ma anche nel tumulto che precede l’arrivo di Diego Maradona in città e l’avvento di una tragedia destinata a stravolgere tutto.

Dove si può vedere È stata la mano di Dio, l’ultima fatica di Paolo Sorrentino

È stata la mano di Dio è la nona pellicola che reca la firma di Paolo Sorrentino.

È stata distribuita in alcuni cinema italiani a partire dal 24 novembre, e dal 15 dicembre è disponibile sulla piattaforma Netflix. Per il cineasta partenopeo la nomination “È un motivo di commozione, perché è un riconoscimento prestigioso ai temi del film: l’ironia, la libertà, la tolleranza, il dolore, la spensieratezza, la volontà, il futuro, Napoli e mia madre“, come ha commentato subito dopo aver ricevuto la notizia.

Ora non resta che attendere il 27 marzo quando, durante la notte italiana, si terrà la cerimonia degli Oscar a Los Angeles.