Estrazioni Lotto estrazione martedì 8 febbraio 2022: quali saranno i numeri vincenti

Lotto

Martedì 8 febbraio 2022 torna il gioco del Lotto in compagnia di tutti i numeri estratti sulle sue amate ruote. Scopri tutti i numeri estratti a partire da qualche minuto.

Si tiene oggi un nuovo appuntamento con il gioco del Lotto a partire dalle ore 20:00 di martedì 8 febbraio 2022. Anche oggi sarà possibile giocare con i numeri che prendono posto su tutte le conosciute ed amate ruote del gioco, in grado come sempre di regalare enormi soddisfazioni a chi fosse in grado di centrarli. Scopri tutti i numeri estratti a partire da qualche minuto dopo le ore 20:00, con i risultati che saranno consultabili sul nostro giornale.

Estrazioni Lotto, i numeri vincenti di oggi 8 febbraio 2022

Ecco i numeri usciti su tutte le ruote nella giornata di oggi:

Bari: 19 – 69 – 37 – 60 – 4

Cagliari: 55 – 43 – 42 – 90 – 56

Firenze: 19 – 22 – 9 – 68 – 13

Genova: 66 – 85 – 15 – 40 – 56

Milano: 81 – 11 – 47 – 54 – 12

Napoli: 29 – 39 – 15 – 13 – 17

Palermo: 13 – 27 – 21 – 14 – 17

Roma: 89 – 83 – 48 – 46 – 26

Torino: 9 – 60 – 55 – 16 – 87

Venezia: 14 – 34 – 60 – 3 – 18

Nazionale: 36 – 58 – 28 – 47 – 35

Estrazioni Lotto: il glossario dei termini del gioco

Come tanti ben sanno il gioco del Lotto è una lotteria che si basa sul pronosticare l’uscita di alcuni o di tutti i numeri sulle note ruote dove vengono estratti.

A partire da questa facile premessa, il gioco dona la possibilità di prendere parte alle sue estrazioni potendo scegliere da un minimo di 1 numero ad un massimo di 10 numeri per giocata.

Vi è una vasta gamma di tipologie di puntata tra i quali i tanti appassionati possono scegliere, optando per quella che più li soddisfa. Vediamo qui sotto quali sono, chiarendo di cosa si tratta:

Numero estratto: la previsione che il numero scelto sia sorteggiato tra quelli che compongono le combinazioni delle ruote;

Estratto determinato : si scommette che il numero scelto esca in una determinata posizione di estrazione (esempio: il numero 53 come terzo estratto della ruota di Cagliari);

: si scommette che il numero scelto esca in una determinata posizione di estrazione (esempio: il numero 53 come terzo estratto della ruota di Cagliari); Ambo : scommessa sulla combinazione di due numeri scelti;

: scommessa sulla combinazione di due numeri scelti; Ambetto: questa tipologia di giocata consente di poter vincere quando i propri numeri pronosticati non sono stati sorteggiati con esattezza ma ne viene sorteggiato uno dei 2 e l’altro è il numero precedente o successivo a quello giocato (esempio: se si giocano con ambetto 25 e 70 si vincer con le seguenti combinazioni: 25-69, 25-71, 24-70 ed infine 26-70);

Terno: la scelta di una combinazione che mette insieme 3 numeri;

la scelta di una combinazione che mette insieme 3 numeri; Quaterna: una giocata che presenta un pronostico formato da 4 numeri;

una giocata che presenta un pronostico formato da 4 numeri; Cinquina: la scommessa sulla giocata che comprende una combinazione di 5 numeri.

Estrazioni Lotto: la quaterna e le sue varianti di gioco

Tra tutte le giocate sopra elencate ci occuperemo ora della quaterna, spiegando cosa è e ricordando che il semplice pronostico esatto della quaterna, ovvero la combinazione composta da quattro numeri, arriva a pagare su singola ruota fino a 120 mila volte la posta giocata.

Vediamo quali sono le definizioni:

Quartina: è la semplice combinazione di 4 numeri ed è spesso usato come sinonimo di quaterna;

Quartine Radicali: sono costituite da 8 serie composte da 4 numeri. Sono composte da un primo numero compreso tra 1 e 8; il secondo numero è dato da suo zerato (così detto perché basta aggiungere uno zero al primo numero scelto, esempio 3 e 30); un terzo numero che è composto dal gemello del primo scelto (esempio: 3 e 33); ed infine un quarto numero che è dato dal primo numero scelto affiancato dal 9 (esempio: 3 e 39).

ATTENZIONE: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.