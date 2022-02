Il primo parco eolico offshore d’Italia sorgerà dal mare di Taranto, nuovo passo verso la transizione ecologica

Sostenibilità

Lo scorso 6 Febbraio è avvenuta l’installazione della prima delle 10 turbine di Beleolico, il primo parco eolico sul Mediterraneo, nella località di Taranto. L’azienda a cui fa capo questo progetto è Renexia, società della holding Toto. Il vantaggio di un impianto di questo tipo è quello di poter utilizzare il vento del mare, nettamente più remunerativo a livello energetico di un impianto eolico sulla terraferma. C’è da aggiungere che Baleolico porterà con sé altri vantaggi come la riduzione di Co2 e il fatto che non occupi suolo.

Renexia afferma: “L’operazione appena conclusa rappresenta il primo passo del nostro paese in un articolato percorso di transizione ecologica, in previsione del nuovo Piano nazionale energetico (Pniec) che prevedono per l’Italia 114 gigawatt di energia da fonti rinnovabili al 2030”.

Lo scopo della società è anche quello di puntare al rilancio di Taranto, una città che è segnata già dalla presenza dell’industria pesante ma che ora potrà diventare il nuovo centro di una filiera industriale di green economy.

Beleolico: il progetto del nuovo parco eolico

Beleolico è un progetto che era stato già presentato nel 2008 ma che ha avuto parere positivo da parte del ministro dell’Ambiente solo nel 2012.

Dopo qualche rallentamento da parte dell’amministrazione locale, ora Beleolico rappresenta un complesso innovativo ed ecosostenibile. Lo scorso 6 Febbraio i tecnici specializzati hanno terminato con il posizionamento di tutte le componenti del primo aerogeneratore G07. Il complesso sorgerà a circa 100 metri dalla costa su uno specchio d’acqua di oltre 130mila metri quadrati. Il Parco eolico avrà 10 turbine per una capacità complessiva di 30 Mw, in grado di produrre oltre 58 mila MWh. In questo modo si riuscirà a coprire il fabbisogno annuo di 60 mila persone, permettendo una riduzione di circa 730mila tonnellate di Co2.

Beleolico si presta ad essere il capostipite dei complessi eolici offshore ma la società Renexia è pronta ad avviare anche un altro progetto dal nome Med wind. Quest’ultimo diventerà il più grande parco eolico nel Mediterraneo, più precisamente sarà collocato nel canale di Sicilia.

Taranto nuovo centro di una filiera industriale green

Per una città caratterizzata dalla presenza dell’industria pesante come Taranto, ora si prevede un passo in avanti verso lo sviluppo e la sostenibilità. Riccardo Toto, direttore generale Renexia, ha specificato che l’obiettivo è di creare una nuova filiera industriale intorno al progetto Beleolico.

Così si potranno valorizzare le risorse lavorative presenti nella località di Taranto.