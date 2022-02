Lorenzo Amoruso spiazza con un messaggio social su Manila Nazzaro: “Non la riconosco più”. Esplode il caso

Grande Fratello

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di questa sera arriva, dal mondo del web, una notizia che decisamente discutere. Lorenzo Amoruso, fidanzato di Manila Nazzaro, ha infatti condiviso su Instagram un commento sibillino che lascia trasparire delusione per alcuni atteggiamenti manifestati dalla compagna nella Casa. “Oggi non la riconosco più” le parole dell’ex calciatore, e sul web esplode il caso.

Lorenzo Amoruso: il messaggio sibillino su Manila Nazzaro

Al Grande Fratello Vip esplode il caso sul rapporto tra Manila Nazzaro e il fidanzato Lorenzo Amoruso, che la attende fuori dalla Casa di Cinecittà.

Nelle scorse ore, infatti, l’ex calciatore ha rilasciato sul proprio profilo Instagram un commento piuttosto misterioso e che ha spiazzato il mondo del web. “Mi sono innamorato di una donna forte, risolta e decisa che non accettava soprusi… oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato… mi prendo il mio tempo per riflettere“: questo il messaggio comparso questa sera sul profilo di Amoruso, in una Instagram Story.

Un commento che sta inevitabilmente facendo discutere e decisamente inaspettato, considerate le continue dichiarazioni d’amore che le ha sempre rivolto negli scorsi mesi.

Lorenzo Amoruso deluso da Manila Nazzaro? È mistero sui social

Il messaggio social di Lorenzo Amoruso non è passato inosservato e, sebbene non abbia direttamente menzionato la sua Manila Nazzaro, pare che sia indirizzato proprio a lei. Tuttavia è mistero sul motivo di tale presa di posizione, considerato che il loro rapporto negli ultimi mesi non ha mai avuto ostacoli e che l’ex calciatore ha sempre tifato per lei, attendendola a casa dopo la sua esperienza nel reality.

A quanto pare, però, qualche atteggiamento manifestato dalla concorrente nella Casa di Cinecittà non gli sarebbe andato giù.

C’è da dire che, nelle ultime settimane, Manila Nazzaro è stata una delle grandi protagoniste nel reality facendo parecchio parlare di sé. Dalla sua accoglienza alla neo-concorrente Delia Duran sino ai rapporti interrotti con Soleil Sorge, l’ex Miss Italia ha significativamente stravolto alcuni equilibri della Casa. In attesa che lo stesso Lorenzo Amoruso faccia chiarezza su quanto pubblicato, resta il mistero sulle sue parole e sulla possibilità che siano realmente indirizzate alla sua Manila.