Lulù Selassié incontra il suo imitatore al Grande Fratello Vip: risate generali, il commento della concorrente

Grande Fratello

Incredibile sorpresa per Lulù Selassié al Grande Fratello Vip. La giovane concorrente si ritrova faccia a faccia con uno dei suoi più celebri imitatori, che nelle ultime settimane sta spopolando sul web emulando la Princess nei modi e nei gesti con divertenti video. In giardino tutti i concorrenti, Lulù compresa, assistono divertiti a una sua interpretazione e riceve anche l’ironico giudizio della stessa Selassié.

Lulù Selassié interpreta Cardi B al GF Vip: il commento della rapper

Al Grande Fratello Vip Lulù Selassié riceve una doppia sorpresa nella diretta di questa sera. La prima è un apprezzamento arrivato da parte di una nota rapper americana, Cardi B.

La concorrente si è esibita, in una festa tenuta in Casa sabato sera, sulle note di una hit della cantante emulandola nello stile, nel look e nell’interpretazione. Al punto che la sua esibizione nel salone della Casa è finita, in maniera clamorosa, anche sotto gli occhi della stessa rapper. La quale ha voluto congratularsi con la Princess, in risposta al tweet di un fan che ha condiviso il video dell’esibizione su Twitter. “La star dello show” il commento della rapper alle prove del balletto della Selassié.

Lulù viene a conoscenza di questo commento di Cardi B nella puntata di questa sera, quando Alfonso Signorini le mostra il tweet della rapper.

La concorrente resta spiazzata, incredula che una delle più grandi star oltreoceano abbia commentato la sua esibizione al Grande Fratello Vip. “Sei sicuro che è il suo profilo? No vabbè adoro” chiede incredula al conduttore. Signorini conferma: “Ha detto che sei la star dello show“. E arriva un saluto speciale da parte della Selassié al suo idolo musicale: “Cardi, ti amo così tanto, la mia trapper preferita“.

Lulù Selassié faccia a faccia con il suo imitatore: risate in giardino

Ma le sorprese per Lulù Selassié non sono finite qui, perché fuori dalla Casa di Cinecittà si continua a parlare tanto di lei.

Sui social è diventata una vera star, per i suoi atteggiamenti e i suoi look, sino ad essere imitata da un giovane tiktoker: Claudio Napolitano. Le sue imitazioni della Princess impazzano sul web e, in puntata, a sorpresa raggiunge la Casa per riproporne una in diretta.

Tutti i concorrenti raggiungono il giardino e, dopo essere stati freezati, ricevono a sorpresa la visita del tiktoker. Con grande ironia regala un’imitazione di Lulù, nei look, nei gesti e nelle parole, strappando sorrisi in giardino e anche in studio.

Alfonso Signorini sfreeza i concorrenti e rivela alla Selassié chi sia il suo imitatore. La Princess rimane piacevolmente colpita e, con grande ironia, commenta l’imitazione da lui fatta: “L’outfit no, non mi vesto così, mi vesto un po’ più sexy. I codini e le mollette ci stanno“.