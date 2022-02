Million Day Estrazione 8 febbraio 2022 numeri vincenti di oggi: estrazione Million Day alle ore 19:00

Million Day

Il Million Day tiene un nuovo concorso martedì 8 febbraio 2022 a partire dalle ore 19:00. Il secondo appuntamento della settimana ritorna a mettere in palio l’ambito milione di euro che rappresenta il primo ricco premio della lotteria. Controlla la cinquina vincente di oggi e scopri se hai vinto questo o uno dei tanti altri premi messi in palio dal Million Day.

Nel caso te le fossi perse, nei link sotto puoi controllare tutte le estrazioni che si tengono dal lunedì alla domenica:

Million Day: i numeri estratti martedì 8 febbraio

I numeri del Million Day estratti martedì 8 febbraio: 19-25-33-40-51

Million Day: il gioco ha trovato il primo milionario di febbraio

Il Million Day continua a fare gola ai giocatori con i suoi, andando a caccia di nuovi fortunati in grado di centrare le sue cinquine vincenti. Il 2022 spera infatti di bissare o addirittura superare tutte le soddisfazioni date durante lo scorso anno, continuando la ricerca di nuovi milionari giorno dopo giorno.

Da quando il gioco è stato istituito nel febbraio del 2018 finora sono stati tanti i fortunati vincitori capaci di accaparrarsi i premi messi in palio dal gioco. In totale si contano ad oggi 201 giocatori che sono stati in grado di vincere la somma massima di 1 milione di euro e si sono laureati nuovi milionari.

Se la prima storica vincita della somma milionaria è avvenuta a Caltagirone, in Sicilia, il 16 febbraio 2018, la penultima città ad essere stata baciata dalla fortuna è invece quella di Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria.

Finalmente infatti il 2022 sembra aver ingranato la marcia giusta con il gioco che ha trovato il suo secondo milionario. Dopo una ricerca lunga quasi un mese, lunedì 7 febbraio 2022 il gioco ha premiato un nuovo vincitore in quel di Milano.

Il fortunato giocatore è infati riuscito a centare la combinazione vincente formata dai numeri 21, 27, 29, 41, 55 e si giustamente conquistato il milione di euro del gioco.

Le speranze di tutti i giocatori italiani ripartiranno dunque da qui con Million Day che aggiorna il suo totale di vincitori dal 2018 ad oggi per un totale di 202 nuovi milionari.

Gioca al Million Day in maniera responsabile

Attenzione: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16, per aiutarti a capire la presenza di un problema con il gioco ed eventualmente porvi rimedio.