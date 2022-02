Un’ora sola vi vorrei: Enrico Brignano torna su Rai2 con una nuova puntata del suo show. Gli ospiti

Programmi TV

Enrico Brignano ritorna su Rai2 dopo una settimana di pausa nella quale il suo divertente programma si è messo da parte per lasciare via libera al Festival di Sanremo. Il sesto appuntamento stagionale di Un’ora solo vi vorrei va in onda con il suo consueto condensato comico della durata di un’ora in una nuova puntata ricca di canti, balli, monologhi e tanti nuovi ospiti. Martedì 8 febbraio 2022 il presentatore ritorna a fare compagnia al pubblico del canale con la sua solita simpatia per raccontarci in chiave comica il suo percorso professionale dalla piccola Dragona, alla scuola di recitazione fino alla televisione.

Il grande ospite di questa puntata sarà il grande paroliere Mogol.

Un’ora sola vi vorrei: la sesta puntata di questa stagione

Martedì 8 febbraio 2022 su Rai2 torna l’appuntamento settimanale con la nuova edizione di Un’ora sola vi vorrei, lo show scritto e condotto dall’attore Enrico Brignano che va in onda a partire dalle ore 21:20.

Nella prima serata del canale la sesta puntata del programma avrà come argomento principale quello degli inizi di carriera del conduttore. In un lungo racconto della sua carriera all’insegna della simpatia e delle risate, Enrico Brignano intrattiene gli spettatori con il suo personale viaggio iniziato dalla piccola Dragona e continuato con la scuola di recitazione per inseguire il suo sogno di diventare un affermato attore.

Un’ora sola vi vorrei: gli ospiti ed i temi della sesta puntata

Nel nuovo appuntamento con il comico romano non mancheranno di certo canti e balle, che saranno intramezzati dalle tante e divertenti gag scandite al ritmo della musica della band diretta come sempre dal Maestro Andrea Perrozzi.

Nel sesto appuntamento in onda su Rai2 Enrico avrà l’onore di avere con se uno dei più grandi autori della musica italiana.

Ad Un’ora sola vi vorrei arriva infatti Mogol, che racconterà proprio il modo in cui sono nati alcuni suoi celebri versi. Oltre a lui la puntata si arricchirà anche della presenza di Paola Turci, che sarà in studio per cantare alcune canzoni indimenticabili. Nella parte finale non mancherà poi il lettone di Casa Brignano con Flora Canto.