Bitcoin in ripresa dopo il trend al ribasso. E intanto Avalanche avanza e “minaccia” Etehreum

Fintech

Il Bitcoin sale di poco e resta sopra quota 40.000 dollari all’inizio di febbraio, dopo un gennaio decisamente deludente per la cryptovaluta più famosa al Mondo, e il trend ribassista delle scorse settimane potrebbe essere finito, secondo gli esperti. Vediamo perché.

Lieve rialzo dopo macro USA

Nonostante i dati sull’occupazione negli Stati Uniti di venerdì scorso siano migliori del previsto, dando alla Federal Reserve un motivo in più per aumentare i tassi, i mercati globali hanno risposto positivamente alla notizia poiché gli investitori ammirano la forza del mercato del lavoro.

“Questa reazione positiva ha innescato un rimbalzo anche per i mercati delle cryptovalute, poiché il Bitcoin è riuscito a superare il trend ribassista e a risalire verso un massimo storico, ovvero 270 milioni di posizioni corte che sono state liquidate portando a una sorta di “short squeeze“.

Il sentiment intorno al mercato delle cryptovalute è notevolmente migliorato durante il fine settimana poiché anche il Bitcoin ha superato un trend ribassista sull’RSI risalente a ottobre e ha superato due trend ribassisti simili sull’RSI dell’ultimo anno, che hanno entrambi portato a incredibili rialzi, quindi potenzialmente prefigurando un rialzo della crypto”, ha commentato Marcus Sotiriou, analista presso il digital asset broker GlobaBlock.

“Gli altcoin – prosegue Sotiriou – hanno reagito in modo straordinario e sono pronti per una settimana positiva a venire. Tezos ha fatto notizia dopo aver collaborato con il Manchester United diventando lo sponsor del kit di allenamento dei Red Devils, con la squadra di calcio che riceverà 27 milioni di dollari all’anno come parte dell’accordo. È importante notare, tuttavia, che, se questo rally dovesse continuare, il Bitcoin dovrà affrontare una forte resistenza a 44.000-45.000 dollari, con l’incertezza sul mercato azionario che dovrebbe persistere”.

Altre società si attrezzano per tradare le crypto

La scorsa settimana, due società di credito americane con oltre 10 miliardi di dollari in gestione hanno annunciato che consentiranno agli utenti di acquistare, vendere e detenere Bitcoin. UNIFY – che detiene 3 miliardi in AuM con 260.000 clienti – e Idaho Central, che di asset gestiti ne ha 7,3 miliardi e circa 500.000 clienti, hanno collaborato con la società di software Bitcoin NYDIG per offrire una soluzione semplice e accessibile a molti americani per investire in Bitcoin.

A parte più istituzioni finanziarie che adottano Bitcoin, i senatori statunitensi hanno parlato positivamente del Bitcoin la scorsa settimana. Il senatore Pat Toomey ha affermato che le risorse crittografiche sono destinare a rimanere e “un portafoglio completamente diversificato dovrebbe averne alcune”. Inoltre, il senatore Ted Cruz ha dichiarato venerdì, attraverso un report periodico sulle transazioni, di aver acquistato Bitcoin, poiché ha affermato che “la cryptovaluta e il mining di Bitcoin offrono enormi opportunità”.

Tuttavia, Cruz ha anche avvertito della possibilità che il Congresso “rovini tutto questo” poiché è preoccupato che i colleghi parlamentari non capiscano cosa sia il Bitcoin ma stiano comunque cercando di regolamentarlo.

“Penso che la regolamentazione degli Stati Uniti sia senza dubbio il rischio più grande per il Bitcoin, su cui speriamo di ottenere presto maggiore chiarezza con un report dell’amministrazione Biden sulla regolamentazione del Bitcoin, che potrebbe essere pubblicato questo mese”, ha aggiunto Sotiriou.

L’analisi predittiva

Gli analisti, che stavano osservando la resistenza a 39.600$, hanno espresso un forte ottimismo in merito ai recenti movimenti dell’asset.



“Beh, penso che le persone inizino a sentire la FOMO”, ha commentato Michaël van de Poppe, collaboratore di Cointelegraph.

“Dubito che sia rimasto un inventario spot da vendere a 40.000 dollari. Ciò che doveva essere venduto, è già stato venduto durante i due mesi di downtrend, coronati da un panico macro,” ha commentato su Twitter l’analista Light in merito alla sostenibilità dei recenti movimenti di BTC.

Che vuol dire? Che, secondo gli analisti e gli osservatori di mercato, il Bitcion potrebbe solo salire nel breve termine, dopo un paio di mesi davvero negativi per la cryptovaluta più nota al Mondo.

La “valanga” di Avalanche

Avalanche è sicuramente una delle minacce più gravi per l’Etehreum.

Le sue possibilità di sostituire “il principe delle crypto” potrebbero rimanere basse, ma quest’anno ha approfittato di ogni opportunità per consolidare la sua posizione di serio contendente.

Secondo Stéphane Renevier di Finimize, “Avalanche può fare anche più di Ethereum: oltre a consentire ai suoi utenti di creare dApp, permette anche loro anche di distribuire blockchain personalizzate che si adattano alle loro esigenze specifiche. Avalanche è alimentata da un protocollo di consenso unico e innovativo che rende la sua rete una delle opzioni più veloci, economiche, sicure e flessibili disponibili”.

Allora perché dovrei scegliere Avalanche su altre piattaforme come Solana, Cardano o Polkadot?

“Perché il suo tasso di adozione e la capacità di concludere affari di alto livello non sono secondi a nessuno. Man mano che sempre più sviluppatori passano ad Avalanche, il suo potenziale per ottenere una maggiore quota di mercato e trarre profitto dagli effetti di rete è enorme. Avalanche sta sviluppando la tecnologia giusta al momento giusto: se le cose si allineano perfettamente, potrebbe diventare uno dei più grandi successi crittografici del 2022”, ha spiegato l’esperto di Finimize.

“L’alto potenziale di ricompensa di Avalanche non è privo di rischi elevati: la sua tecnologia è nuova e non ha ancora raggiunto la robustezza di Bitcoin o Ethereum. Inoltre, il suo nuovo meccanismo di consenso ha la sua giusta quota di detrattori e la sua base di proprietà è altamente concentrata. Dopo i forti guadagni di prezzo raggiunti nel 2021, molte buone notizie su Avalanche potrebbero già essere integrate nel suo prezzo e gli investitori potrebbero dover subire un calo significativo quando la rete dovrà affrontare la sua prossima sfida”.