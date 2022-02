Concorso Regione Puglia, 306 posti a tempo indeterminato: i profili ricercati e come presentare domanda

Bandi

Bando di concorso indetto dalla Regione Puglia per 306 assunzioni a tempo indeterminato: ecco quali sono i requisiti, le modalità per candidarsi e le materie d'esame da studiare.

Nuovo bando di concorso per 306 posti a tempo indeterminato presso la Regione Puglia. L’annuncio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 28/12/2021. I profili professionali ricercati sono quelli di Istruttore amministrativo e Istruttore Tecnico

Concorso per diplomati Regione Puglia, quali sono i requisiti richiesti per partecipare

I posti messi a concorso da Regione Puglia sono relativi alle seguenti posizioni. Assistente Istruttore amministrativo nei seguenti ambiti: auditing e controllo, gestione affari legali, gestione e sviluppo risorse umane, gestione risorse strumentali, sicurezza sul lavoro e benessere organizzativo.

Assistente Istruttore tecnico di policy nei seguenti ambiti: agricoltura, ambiente, cultura e valorizzazione del territorio e del paesaggio, fitosanitario, formazione e lavoro, gestione e valorizzazione del demanio, istruzione, lavori pubblici, politiche internazionali, Protezione civile e tutela del territorio, salute, ambito Socio-assistenziale, sviluppo del sistema produttivo, trasporti e mobilità, turismo, tutela, garanzia e vigilanza nel sistema delle comunicazioni, urbanistica, pianificazione territoriale e politiche abitative. Sono inoltre ricercati i profili di Assistente Istruttore in ambito di risorse economico-finanziarie, sistemi informativi e tecnologie, legislativo.

Per candidarsi, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza europea;

età non inferiore a 18 anni;

essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto che consenta l’iscrizione a una facoltà universitaria;

idoneità fisica;

godimento ed esercizio dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non avere riportato condanne penali o avere procedimenti penali;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego pressa una pubblica amministrazione, non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale.

Concorso per Assistente Istruttore amministrativo: come fare domanda

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, compilando il modulo elettronico sul sistema Step-One 2019 all’indirizzo dedicato.

Ogni candidato deve essere in possesso di credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID e di un indirizzo di posta elettronica certificata PEC.

Il termine ultimo per presentare domanda è il 12/02/2022.

Concorso: i dettagli e le materie delle prove d’esame

I candidati dovranno sostenere una prova selettiva scritta distinta per profilo professionale che consisterà nella risoluzione di 40 quesiti con risposta a scelta multipla volta a verificare le specifiche conoscenze del profilo professionale oggetto di selezione, in relazione alle materie previste e le specifiche capacità organizzative e competenze attitudinali diffuse, ma anche la conoscenza della lingua inglese e delle tecnologie informatiche. In seguito, i candidati saranno sottoposti alla valutazione dei titoli di studio e di servizio dichiarati.