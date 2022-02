Cosa mi lasci di te: trama, cast e trailer del film in onda su Rai1 mercoledì 9 febbraio

TV e Spettacolo

Nella prima serata di mercoledì 9 febbraio 2022 su Rai1 arriva l’emozionante film basato sulla vera storia di Jeremy Camp, un giovane musicista e cantautore americano che si è reso protagonista di una toccante storia d’amore e di fede. Nella pellicola Cosa mi lasci di te, in onda sulla rete ammiraglia a partire dalle ore 21:20 circa, il pubblico potrà conoscere il racconto del suo rapporto con la sua prima moglie Melissa. I due si innamorano a prima vista l’uno dell’altro ma un male incurabile raggiungerà la donna e segnerà per sempre l’uomo che reagirà grazie alla forza della fede. La trama completa, il cast e le curiosità sulla pellicola in onda su Rai1.

Cosa mi lasci di te: le curiosità ed il cast del film

Cosa mi lasci di te (in lingua originale dal titolo di I Still Believe) è un film del 2020 prodotto da AmazonVideo e diretto da Andrew e Jon Erwin, che si basa sul libro autobiografico dal titolo omonimo che racconta la storia del cantante Jeremy Camp e dell’incontro con la sua prima moglie Melissa.

Il film debuttò al cinema il 13 marzo 2020 ricevendo recensioni contrastanti da parte della critica e dopo poco tempo fu ritirato dalle sale cinematografiche per le ovvie ragioni legate alla pandemia di COVID-19, finendo così il 27 marzo 2020 sul catalogo di Amazon Prime.

L’attore KJ Apa, pseudonimo di Keneti James Fitzgerald Apa, interpreta il protagonista della pellicola mentre al sua amata Melissa è interpretata da Britt Robertson. Al conosciuto Gary Sinise ed a Shania Twain spettano invece i ruoli di padre e sorella del cantante Jeremy Camp.

Cosa mi lasci di te: la trama del film

Jeremy Camp è un giovane musicista americano che cerca di affermarsi come cantante.

Partito per frequentare un college cattolico incontra Jean-Luc LaJoie, un musicista di successo, e Melissa Henning, una ragazza al primo anno come lui.

Tra i due scoppia l’amore a prima vista ed insieme condividono la passione per la musica. Il ragazzo sta iniziando infatti a farsi strada nella musica ed il loro sentimento cresce sempre più fino a che la ragazza non si ammala di un male incurabile. Jeremy tra alti e bassi troverà la forza di affrontare questo dolore immane grazie alla sua fede, che verrà spesso messa in dubbio ma che lo accompagnerà fino a che, dopo il matrimonio, Melissa non si spegnerà per sempre.

Guarda il trailer: