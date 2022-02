Fusione nucleare, traguardo storico: generata quantità record di energia con un test europeo

Sostenibilità

Nuovo record per l’energia prodotta dalla fusione nucleare: presso l’impianto europeo Jet (Joint European Torus) sono stati prodotti 59 megajoule di energia, una cifra che quasi triplica il precedente risultato ottenuto nel 1997. L’esperimento, gestito dal consorzio Eurofusion, vede la partecipazione dell’italiana Enea e mira a raggiungere l’obiettivo di un’energia nucleare sicura, efficiente e a basso impatto ambientale.

Il record della fusione nucleare

Il Joint European Torus è il più grande e potente dispositivo al mondo della serie “tokamak”. Questo tipo di macchine è in grado di raggiungere temperature 10 volte più alte di quelle presenti nel centro del Sole.

Temperature così alte innescano reazioni di fusione nucleare, che sprigionano una grande quantità di energia sotto forma di calore. Nell’esperimento eseguito a Culham, nel Regno Unito, è stato possibile produrre 59 megajoule di energia in un periodo di 5 secondi.

Il lasso di tempo, seppur breve, dimostra che in futuro il progetto potrebbe dare i suoi frutti e portare ad una forma di energia nucleare più affidabile: “Siamo sulla strada giusta verso un mondo futuro in cui l’energia da fusione giocherà un ruolo importante – ha dichiarato in una nota Tony Donné, Ceo di Eurofusion – Se riusciamo a mantenere la fusione per cinque secondi, potremo farlo per cinque minuti e poi per cinque ore, se scaliamo il funzionamento delle future macchine a fusione”.

Il sogno di un’energia nucleare pulita e illimitata

La strada sarà ancora lunga, ma promette notevoli risultati in termini di eco-sostenibilità. In un periodo di forte dibattito sull’energia nucleare basata sul concetto di fissione, il record di Jet potrebbe aprire nuovi scenari.

Rispetto alla fissione nucleare, infatti, la fusione è potenzialmente in grado di generare quantità quasi illimitate di energia, con una produzione molto minore di scorie radioattive.

“I risultati che oggi vengono annunciati attestano il raggiungimento di un obiettivo estremamente importante – spiega Maria Chiara Carrozza, Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche – la conferma sperimentale su Jet che in una configurazione tokamak è possibile ottenere elettricità da fusione, e sono un passo cruciale verso la produzione in futuro di energia abbondante ed eco-sostenibile”.