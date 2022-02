Silvia Toffanin è la nuova conduttrice di Striscia la Notizia: insieme a chi farà coppia nel programma Mediaset

Programmi TV

La notizia ha del clamoroso ed è davvero una di quelle che non ci si aspetta e per questo riesce a sorprendere come poche altre. Silvia Toffanin sbarca a sorpresa alla conduzione di Striscia la Notizia, il tg satirico più famoso della televisione italiana. Un debutto sorprendente ed inaspettato che lascerà sbalorditi i fan della conduttrice, da sempre abituati a vederla composta ed all’ascolto delle parole dei tanti ospiti di Verissimo. A partire da lunedì 21 febbraio 2022 sarà lei la presentatrice d’eccezione del programma di Antonio Ricci che da battaglia ai Soliti ignoti di Amadeus nella preziosa fascia che precede la prima serata delle due reti più importanti della nostra televisione.

Silvia Toffanin conduce Striscia la Notizia

Un annuncio che ha del clamoroso quello dell’arrivo di Silvia Toffanin a Striscia la Notizia. La conduttrice che ha legato indissolubilmente il suo volto a quello dello show Verissimo è pronta infatti a lanciarsi in questa nuova ed inaspettata avventura. La data del debutto sarà quella di lunedì 21 febbraio 2022 quando la showgirl prenderà il posto dell’uscente Enzo Iacchetti.

La conduttrice debutterà al fianco del volto storico della trasmissione Ezio Greggio e terrà il ruolo per la breve ma intensa durata di una settimana.

Un’esperimento che chissà non possa esserle utile per capire che in futuro potrebbe dedicarsi a nuovi progetti oltre a quello di successo della sua Verissimo. Sarà l’occasione per prestarsi ai simpatici siparietti del co conduttore oltre a quello di sfoggiare le sue doti di presentatrice nel lancio dei consueti servizi della trasmissione.

“La padrona di casa di Verissimo si presta al gioco, in una veste inedita e divertente, per un esordio assoluto al tg satirico di Antonio Ricci” scrive Qui Mediaset su Instagram. “Al suo fianco il recordman indiscusso di Striscia, Ezio Greggio, reduce dal successo in conduzione con lo storico partner Enzino Iacchetti“, si riporta ancora.

Striscia la Notizia: la coppia che succede alla Toffanin

L’inedita coppia formata da Ezio Greggio e Silvia Toffanin resterà dunque al timone per l’intera settimana fino a che non passerà il testimone, a partire da lunedì 28 febbraio 2022, al ritorno dell’altra amata coppia che vanta come protagonisti a Francesca Manzini e Gerry Scotti.