Thais Wiggers: cosa fa oggi l’ex velina di Striscia ed ex compagna di Teo Mammucari, conduttore de Le Iene

Chi è

La ex compagna famosa di Teo Mammucari è Thais Souza Wiggers: ex velina di Striscia la notizia e mamma della sua primogenita, Julia. Dagli esordi come modella al debutto in televisione nei panni di ballerina, amata dal pubblico nazionale. La storia della ex velina e della sua carriera, unite alla vita privata al di fuori di passerelle e imponenti studi televisivi. Una donna lavoratrice e madre, che ha saputo elevare il suo talento, per distinguersi all’interno del vasto panorama dello spettacolo.

Thais Souza Wiggers, chi è: i il Brasile e la carriera da modella

Thais Souza Wiggers nasce a Florianópolis, in Brasile, il 24 ottobre del 1985 e, attualmente, ha 37 anni.

Esordisce giovanissima come modella, sfilando per importanti marche e, nel 2004, affianca Naomi Campbell e Adriana Lima, famosissime modelle, in alcuni shooting. In Italia diventa nota al grande schermo quando, nel 2004, partecipa allo spot della TIM, nota compagnia telefonica. A Cattolica, nel 2009, prende parte al concorso di bellezza The Look of The Year, insieme a Alba Parietti, Jonathan Kashanian, Raffaella Fico e Sofia Bruscoli.

Vita privata dell’ex velina di Striscia: l’allontanamento dagli schermi e l’amore per la piccola Julia

Dopo aver partecipato a Striscia la notizia, Thais appare sempre più raramente in televisione, scegliendo di non continuare il percorso nel mondo dello spettacolo.

La storia d’amore con il noto conduttore, Teo Mammucari, la rende mamma della splendida Julia, nata nel 2008. Al termine della relazione con il padre di sua figlia, la modella si lega sentimentalmente a Paul Baccaglini, imprenditore ed ex inviato delle Iene. Molto attiva sui social, Thais ha un seguito di circa 76 mila followers, con i quali condivide scatti di vita quotidiana e, in uno scatto datato 1 gennaio, la si può vedere posare, mano nella mano, con un certo Emanuele Ricci, la cui professione resta ancora oggi un mistero.