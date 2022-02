Harry Potter e l’Ordine della Fenice: cast e curiosità del quinto capitolo della saga in onda su Italia1

TV e Spettacolo

Su Italia1 giovedì 10 febbraio 2022 riprendono le vicende di Harry Potter e dei suoi fidati amici nella lotta contro il signore oscuro. Nella pellicola Harry Potter e l’Ordine della Fenice, il maghetto è ormai il conosciuto rivale di Voldemort e cerca di convincere tutti del suo ritorno per preparargli alla lotta finale anche contro il parere di Dolores Umbridge, la nuova preside di Hogwarts inviata proprio dal malefico mago per negare a tutti il suo sanguinoso ritorno. Scopri tutte le curiosità, il cast e la trama del film in onda su Italia1 a partire dalle ore 21:20 circa.

Harry Potter e l’Ordine della Fenice: le curiosità ed il cast del film

Harry Potter e l’Ordine della Fenice (dal titolo in lingua originale di Harry Potter and the Order of the Phoenix) è un film del 2007, diretto da David Yates.

Il regista e produttore britannico si imbatte per la prima volta nella regia di un film della lunga saga e questo gli offre l’ottimo biglietto da visita per dirigere i tre film prequel della serie di Animali Fantastici.

Ci troviamo di fronte al quinto capitolo della saga nata dalla penna della scrittrice inglese J. K. Rowling, nel quale i contorni della narrazione diventano sempre più cupi e sinistri.

Il signore oscuro dopo il triste epilogo del Torneo Tre Maghi sta infatti ricomponendo le sua fila ed Harry Potter dovrà quindi fare di conseguenza studiando le contromosse giuste e creando un ordine che si opponga alla sua risalita.

A tale scopo il personaggio interpretato da Daniel Radcliffe potrà contare ovviamente sull’appoggio di quelli interpretati da Emma Stone e Rupert Grint, ai quali si aggiungono Robbie Coltrane nei panni di Hagrid, ed anche da Maggie Smith in quelli di Minerva McGranitt. Alan Rickman ricopre ovviamente il ruolo di Severus Piton mentre il fidato Albus Silente avrà il volto di Michael Gambon.

Harry Potter e l’Ordine della Fenice: la trama del film

Il maghetto più amato del cinema è intanto a far sapere a tutti del ritorno del signore oscuro dopo l’incontro ravvicinato e drammatico del film precedente. Ma pochi a scuola credono ad Harry tranne i fidati Ermione e Ron, che si metteranno al suo fianco per creare la giusta controffensiva.

Il clima a scuola verrà infatti inasprito dalla presenza di Dolores Umbridge, inviata da Voldemort in persona per controllare le azioni del mago e di Silente nel tentativo di mettere a tacere le voci sul suo ritorno, in modo da prendere tempo per tornare più forte di prima.