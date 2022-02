Luc Montagnier è morto? Cosa sappiamo sulla scomparsa del premio Nobel francese vicino ai No Vax sul Covid-19

Cronaca dal Mondo

Giallo sulla morte di Luc Montagnier, premio Nobel vicino alle tesi No Vax del Covid-19. Secondo una sola fonte francese sarebbe morto due giorni fa, ma non si trovano conferme sulla notizia.

Mistero sulla notizia della presunta morte di Luc Montagnier, celebre biologo e virologo francese vincitore di un premio Nobel ma da molti anni figura controversa del panorama scientifico internazionale. Montagnier, ritenuto una delle principali voci delle posizioni No Vax negli ultimi due anni, sarebbe scomparso due giorni fa ma dopo il primo annuncio non è arrivata una conferma definitiva.

“Luc Montagnier è morto“: l’annuncio di FranceSoir sul medico francese

Sono passate più di 24 ore dal primo annuncio della presunta morte di Luc Montagnier: con un tweet sui propri account social, FranceSoir ha scritto che “Il professor Luc Montagnier, Premio Nobel per la Medicina 2008, è morto pacificamente l’8 febbraio 2022 alla presenza dei suoi figli”.

All’annuncio è seguito poi un articolo sul sito in cui viene citata come fonte il dottor Gérard Guillaume, “uno dei suoi più fedeli collaboratori“. La fonte francese riferisce di aver saputo dal dottore che Luc Montagnier sarebbe morto a 89 anni all’ospedale di Neuilly-sur-Seine, a ovest di Parigi, “in pace, circondato dai suoi figli“.

Tuttavia, la notizia non è stata poi ripresa da nessun altra grande testata francese: da qui i dubbi circa la veridicità della stessa.

Dall’ospedale non sarebbe stata data né conferma né smentita per questioni di privacy. Sui social si affollano in queste messaggi di cordoglio (e sospetto) per la scomparsa del controverso premio Nobel, ma nessuna ulteriore conferma ufficiale da parte della famiglia, della comunità scientifica o altre fonti attendibili oltre FranceSoir.

Gianluigi Paragone dà l’addio a Luc Montagnier

Dall’Italia non arrivano certezze sulla morte di Luc Montagnier. Il noto sito di debunking Bufale.net riferisce che “ci arrivano sostanzialmente segnali non molto incoraggianti da persone che in Italia sono vicine al medico“, ma solo Byoblu – emittente vicina alle tesi No Vax sostenute dallo stesso Montagnier – dà per certa la notizia della scomparsa, citando fonti altrettanto vicine al medico.

Chi non sta mettendo in dubbio la veridicità della notizia è Gianluigi Paragone, senatore ex M5S e ora nel Gruppo Misto con Italexit per l’Italia-Partito Valore Umano. Ha condiviso sui suoi account social una foto in compagnia di Montagnier risalente all’ultima visita del virologo francese in Italia, il 15 gennaio. Paragone ha scritto: “Addio professor Montagnier! Oggi piangiamo un grande scienziato, un uomo coraggioso e libero, maestro di vita”.