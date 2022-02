Mahmood e Blanco accusati di plagio: i video del tiktoker Diego lazzari è contro Brividi?

Gossip

Sabato sera è terminata la 72 esima edizione di Sanremo, che ha visto come vincitrice la coppia formata da Mahmood e Blanco, che hanno portato al Festival il singolo Brividi. I fan dei due cantanti hanno tifato per loro sin dall’inizio, riempiendo le pagine social di affetto e sostegno. Non tutti, però, la pensano così e, subito dopo la vittoria, sono già scoppiate le prime aspre polemiche. Su TikTok, infatti, è partita l’accusa che vede Mahmood e Blanco colpevoli di plagio.

L’accusa partita da TikTok: i vincitori di Sanremo avrebbero copiato un’altra canzone

La vittoria di Mahmood e Blanco è stata macchiata da un’accusa di plagio partita da un giovane TikToker, Diego Lazzari, che sulle sue pagine social non ha lasciato molto spazio all’immaginazione.

In due scatti ha infatti lanciato una frecciatina verso la finale del Festival, seppur non esplicitando chiaramente i nomi delle persone alle quali si riferiva. Sicuramente la frase: “Ma come fate a essere soddisfatti della vostra arte se plagiate pure a Sanremo? Mi raccomando fatelo pure all’Eurovision così pensano che siamo un paese che fa cover“, lascia intendere che i due personaggi ai quali Lazzari si riferiva sono Mahmood e Blanco.

In verità secondo alcuni ad essere al centro delle accuse potrebbe invece essere Achille Lauro -candidato a rappresentare San Marino all’Eurovision-, la cui canzone Domenica è sembrata a molti molto -troppo?- simile a Rolls Royce, successo sanremese del cantante del 2020. ll plurale usato nei video dal tiktoker porterebbe comunque a propendere per l’ipotesi Mahmood e Blanco.

La risposta dei vincitori del Festival e altre accuse: come l’hanno presa i diretti interessati

Mahmood e Blanco non hanno ancora risposto alle accuse nei loro confronti e l’unica cosa che si può fare è attendere loro aggiornamenti al riguardo, semmai arriveranno.

Questo, però, non è l’unico caso che ha fatto chiacchierare il web: nel mirino della critica è finita anche un’altra cantante del Festival, Ana Mena. La sua canzone, Duecentomila ore, ricorderebbe la famosissima canzone di Gianna Nannini, Amandoti, alla quale si avvicinerebbe particolarmente. Insomma, la 72 esima edizione del Festival, è stata al centro di numerose controversie, che ancora oggi, riempiono social e pagine web.