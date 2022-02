Quanto guadagna Mario Draghi: online la sua dichiarazione dei redditi e il suo stipendio come premier

Politica

È stata pubblicata la dichiarazione dei redditi 2021 del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi. Ecco a quanto ammonta il suo stipendio da premier e quanto ha guadagnato nell’ultimo anno.

Quanto ha guadagnato il premier Mario Draghi: tutte le cifre

Mario Draghi è stato dal 2011 Presidente della Banca Centrale Europea e dal 13 febbraio 2021 è Presidente del Consiglio dei Ministri. Come si può leggere nei bilanci annuali della BCE, indirizzati alla Commissione per gli Affari Economici e Monetari del Parlamento europeo, Mario Draghi in qualità di Presidente della BCE ha guadagnato 386.000€ nel 2016, 396.900€ nel 2017, 401.400€ nel 2018, 339.950€ dal 1° gennaio al 31 ottobre 2019, data in cui si è concluso il suo incarico.

La sua dichiarazione dei redditi 2020, relativa quindi al 2019 come periodo di imposta, svela un reddito complessivo di 583.470€ e il possesso di 6 terreni e 10 fabbricati, di cui 1 a Londra, 1 in comunione dei beni e alcuni in comproprietà.

Qual è lo stipendio di Mario Draghi e a quanto ammonta il suo reddito per il 2020

Mario Draghi ha assunto il ruolo di Presidente del Consiglio in seguito alla crisi politica che si è conclusa con la caduta del secondo Governo Conte, ed è a capo di un governo di larghe intese.

La dichiarazione dei redditi del 2021 del premier è stata pubblicata per legge all’interno del sito del Governo, nell’area dedicata all’Amministrazione Trasparente, e mostra un reddito complessivo pari a 527.319€. In qualità di Presidente del Consiglio, Draghi avrebbe diritto a uno stipendio pari a 6.700€ al mese, cioè 80.400€ all’anno.

Il premier ha però firmato una dichiarazione pubblica, reperibile sul sito governativo, in cui afferma di “non percepire alcun compenso di qualsiasi natura connesso all’assunzione della carica“. In qualità di Presidente del Consiglio, dunque, Mario Draghi non percepisce alcuno stipendio.

Pe quanto riguarda la sua pensione, Il Fatto Quotidiano ha evidenziato come il premier abbia accesso alla pensione a 59 anni, dopo 40 di contributi, e ha avanzato l’ipotesi di un riscatto della laurea. L’assegno pensionistico di Draghi dovrebbe ammontare a 8.614,68€ al mese.