Carta acquisti 2022, che cos’è, cosa si può comprare e quali sono le novità di quest’anno: tutti i dettagli

Economia

Novità per la Carta acquisti 2022, che da quest'anno presenta nuovi requisiti per essere richiesta. Ecco chi può fare domanda e quali articoli è possibile acquistare con questa carta.

Ci sono novità per la Carta acquisti richiedibile quest’anno. Il Ministero dell’Economia ha infatti aggiornato alcuni requisiti richiesti per poter fare domanda. Ecco che cos’è la Carta acquisti, cosa consente di ottenere e quali sono le condizioni per poterla richiedere.

Carta acquisti 2022, che cos’è e chi la può avere: i requisiti da rispettare

La Carta acquisti è una misura attiva dal 2008 e consiste in una carta di pagamento elettronico, richiedibile da alcune categorie di cittadini in situazioni di disagio economico. Per il 2022, il Ministero dell’Economia ha introdotto alcune novità in merito ai requisiti di Isee e di reddito.

La Carta acquisti 2022 può essere richiesta da famiglie con figli minori di 3 anni e da persone over 65 che rispettino le seguenti condizioni:

Siano regolarmente iscritti nell’Anagrafe della Popolazione Residente;

Se over 65, presentino un trattamento pensionistico o assistenziale di importo inferiore a 7.120,39 € all’anno, cumulati a redditi propri. Se di età superiore a 70 anni, questa soglia sale a 9.493,86€ all’anno;

L’Isee in corso di validità sia inferiore a 7.120,39€;

Non essere intestatari di più di 1 utenza elettrica domestica e non domestica, di più 2 utenze del gas e di più di 2 autoveicoli;

Non essere proprietari di più di 1 immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%; e di immobili non ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 10%;

Non essere titolari di un patrimonio mobiliare superiore a 15.000€, sulla base della dichiarazione Isee.

Cosa si può comprare con la Carta acquisti e come si fa per richiederla

Ogni 2 mesi sulla Carta acquisti è accreditata la somma di 80€, che si può spendere nei negozi aderenti (quelli cioè che esibiscono la scritta “carta acquisti”) per acquistare alimenti oppure per pagare le bollette di luce e gas presso gli uffici postali.

Non può in alcun modo essere utilizzata per prelevare contanti. Eventuali maggiorazioni sulla somma addebitata e sconti su beni di pubblica utilità possono essere disposti dai singoli enti territoriali. La Carta acquisti consente di ottenere uno sconto del 5% in farmacie e negozi aderenti. In particolare nelle farmacie è possibile avere diritto alla misurazione gratuita della pressione arteriosa e del peso corporeo. La Carta acquisti si richiede presso gli uffici postali, presentando i moduli reperibili sul sito di Poste Italiane. La carta si potrà ritirare sempre presso gli uffici postali e presenterà già il primo addebito di 80€.