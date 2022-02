Cosa fare nel weekend a Roma, Milano, Torino e Verona? Gli eventi del 12 e 13 febbraio nelle città italiane

Sai che...

Appuntamenti dedicati alle coppie ma non solo. Ecco cosa fare nel weekend che precede San Valentino. Tanti eventi, mostre e spettacoli per turisti, famiglie e curiosi

Nel weekend che precede San Valentino, sono tanti gli eventi dedicati alla festa degli innamorati. Ma, niente paura, l’offerta culturale non si limita a questo. Come sempre teatri, musei ed attrazioni sono pronti a soddisfare le esigenze di tutti coloro che desiderano passare il fine settimana all’insegna dello svago, del relax e del divertimento. Scopriamo dunque cosa fare nel weekend nelle più importanti città italiane.

Il weekend a Milano: dall’amore eterno alle attività per bambini e famiglie

Questo weekend a Milano torna il consueto appuntamento con l’associazione Gli Amici del Monumentale. Domenica 13 infatti è in programma la visita al celeberrimo cimitero monumentale dedicata alla scoperta dei monumenti che meglio raccontano gli amori, i baci e gli abbracci rimasti impressi nella pietra per sempre.

Vista l’attuale situazione, la prenotazione è obbligatoria entro venerdì 11 febbraio.

Per chi invece preferisce una passeggiata in centro segnaliamo che al Museo del Novecento, in piazza del Duomo, questo sarà l’ultimo weekend disponibile per visitare la mostra fotografica Da qualche punto incerto di Anna Valeria Borsari.

Infine, domenica mattina, andranno in scena 2 nuovi spettacoli teatrali dedicati ai bambini e alle famiglie.

Riciclare è una magia, presso il teatro Martinitt e I colori dell’acqua allo Spazio Teatro 89.

Roma: a spasso per la città eterna

A Roma è sempre difficile destreggiarsi tra le mille meraviglie che la città eterna offre agli occhi dei visitatori. Cercando dunque di scovare gli eventi più particolari ed interessanti che si terranno nella capitale solo questo weekend, abbiamo deciso di segnalarvi i seguenti.

Sabato 12, alle 10.50 ci sarà una visita didattica per bambini e famiglie. Da piazza del Popolo a Villa Borghese, mostrerà ai partecipanti le meraviglie del parco più bello e centrale di Roma.

Il giorno successivo invece, presso lo Spazio Rossellini, andrà in scena lo spettacolo La fiaba sul comò, 1º di 4 incontri pensati per avvicinare i più piccoli alla magia del teatro.

In questo fine settimana Roma ospiterà anche diversi mercatini. A Ponte Milvio, sabato 12 tornano gli ambulanti di Forte dei Marmi mentre domenica 13, in piazza dell’Immacolata nel quartiere di San Lorenzo, arriveranno le bancarelle di Eco&Chic Market, handmade and more.

Infine, domenica 13 alle 11.00 l’associazione Ottavocolle organizza una visitala rione Campitelli a partire dalle suggestioni del film C’eravamo tanto amati di Ettore Scola.

L’iniziativa si inserisce all’interno della cornice delle celebrazioni per i 100 anni dalla nascita di Vittorio Gassman che, per tutto il 2022, animeranno molte iniziative culturali.

Torino: cosa fare nel weekend nella città sabauda?

Nel capoluogo piemontese sono tantissime le iniziative dedicate a San Valentino. Per questo weekend infatti molti musei del circuito cittadino, tra i quali il Mao, la Gam e la Palazzina di Caccia di Stupinigi applicheranno l’offerta 2×1 per le coppie di visitatori. Stessa tariffa agevolata anche per chi deciderà di recarsi alla Mole nell’ultimo weekend disponibile per visitare la mostra dedicata a Diabolik.

Per chi invece l’amore lo preferisce raccontare con le parole in musica, il Teatro Colosseo ospiterà 2 date (13 e 14 febbraio) del tour Due – la nostra storia di Raf e Tozzi. Al Teatro Erba invece, sabato 12 febbraio andrà in scena in anteprima nazionale lo spettacolo Il fidanzato di tutti.

Infine, concludiamo con il segnalarvi la mostra Cartoliniere al Campidoglio di Antonio Mascia. L’ultimo giorno disponibile per visitarla presso la galleria di via Rocciamelone 7/C è sabato 12 ma essa è solo una piccola parte del Museo d’Arte Urbana.

Esso infatti si snoda tra le strade e le vie del Borgo Campidoglio. Un piccolo gioiello d’arte contemporanea a cielo aperto che raccoglie opere d’arte pubblica e street art sempre fruibili, semplicemente visitando il quartiere.

Il weekend a Verona, la città di Romeo e Giulietta

Non potevamo concludere questo articolo senza parlare di Verona. Il balcone di Giulietta, sebbene non ci siano fonti certe che attestino un’effettiva permanenza di Shakespeare in città, è indubbiamente il luogo più visitato ed amato dai turisti. In vista di San Valentino, domenica 13 il comune ha organizzato la visita guidata a Borghetto sul Mincio, uno dei luoghi più romantici della provincia. Su infoverona è possibile prenotare insieme alla passeggiata anche l’aperitivo finale. Anche a Bussolengo, a pochi chilometri da Verona, un anticipo della festa degli innamorati. Da sabato 12 fino a lunedì 14 in piazzale Vittorio Veneto troverete la Fiera di San Valentino con attrazioni, specialità gastronomiche e divertimento.

Verona è chiamata anche ‘la piccola Roma’ per le sue meravigliose testimonianze archeologiche, una su tutte la famosissima Arena, nota per ospitare rassegne teatrali, concerti e lirica. Proprio venerdì 11 e sabato 12 inaugurerà la Stagione Sinfonica 2022 che, per celebrare il 250esimo anniversario di Beethoven, omaggerà il pubblico con alcune delle sue sinfonie e sonate più celebri.