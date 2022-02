Due operai precipitano per 20metri in un vano ascensore. Grave incidente sul lavoro a Milano

Cronaca Nera

Drammatico incidente sul lavoro a Milano dove due operai sono precipitati nel vano dell’ascensore nel quale stavano lavorando. L’ascensore si trova in un palazzo in ristrutturazione al civico 2 di viale Monza, zona piazzale Loreto. Al momento sono in corso gli accertamenti per capire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Due operai precipitano in un vano ascensore

A rimanere coinvolti nell’incidente sul lavoro sono due uomini di 26 e 55 anni, stavano lavorando sul tetto di un ascensore quando, intorno alle 13.50, sono precipitati nel vuoto per circa 15-20 metri insieme alla cabina. La struttura è arrivata al suolo causando la morte del 55enne e il ferimento grave del 26enne che ora si trova in ospedale.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e due automediche, il 26enne si trova ora ricoverato presso l’ospedale Niguarda di Milano con diversi traumi a volto, torace, bacino e gamba. Sono arrivati anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

In corso accertamenti per capire le cause dell’incidente sul lavoro a Milano

Oltre ai soccorritori sono intervenuti esponenti delle forze dell’ordine che hanno già avviato accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Oltre alla polizia locale sono arrivati anche due agenti della Questura e il magistrato di turno.

Al momento non sarebbe stata identificata la causa dell’incidente ma, stando ad una primissima ipotesi ancora da confermare, dietro ci sarebbe lo spezzamento di una fune dell’impianto.

Non era la prima volta, secondo quanto riferito al Corriere da alcuni colleghi, che i due operai lavoravano all’impianto di un ascensore. I due si stavano occupando, insieme ad altri 10 manovali, dei lavori di restauro in una palazzina che ospiterà uffici.

Sempre secondo quanto riferito dal Corriere, il pm di turno di Milano Ilaria Perinu, ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima e starebbe per aprire un fascicolo per omicidio colposo che sarà coordinato dal dipartimento Salute, lavoro, sicurezza, ambiente guidato dall’aggiunto Tiziana Siciliano.