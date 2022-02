Frieden – Il prezzo della pace: la nuova miniserie di Rai3 debutta venerdì 11 febbraio

Serie TV - Fiction

Nella prima serata di venerdì 11 febbraio 2022 debutta su Rai3 una interessante miniserie drammatica che racconta le vicende di una famiglia svizzera poco dopo la Seconda Guerra Mondiale e di come anche in un paese neutrale il conflitto ha avuto delle conseguenze gravi e profonde. A partire dalle ore 21:20 circa va in onda il primo dei sei episodi che compongono Frieden – Il prezzo della pace, la miniserie nata da un’idea della sceneggiatrice Petra Volpe. Tutto quello che c’è da sapere per non farsi trovare impreparati al debutto del nuovo prodotto in prima visione assoluta su Rai3.

Frieden – Il prezzo della pace: il primo appuntamento con la miniserie

Venerdì 11 febbraio 2022 a partire dalle ore 21:20 su Rai3 va in scena il primo appuntamento con la miniserie drammatica dal titolo di Frieden – Il prezzo della pace.

Il progetto è stato diretto dal regista Michael Schaerer, che ritorna dietro una macchina da presa dopo il film The Little Witch – La piccola strega, ed è sceneggiata da Petra Volpe, già autrice dell’apprezzato Contro l’ordine divino.

La miniserie racconta le vicende di una famiglia svizzera alle prese con le macerie della Seconda Guerra Mondiale che da tanti sono state prese sotto gamba per la posizione neutrale del Paese elvetico.

La nazione fu infatti un crocevia importante per il futuro dell’Europa intera grazie all’accoglienza che esse stessa diede ai bisognosi e superstiti del conflitto, proprio come mostra questo prodotto.

Frieden – Il prezzo della pace: la trama

Le vicende della miniserie sono ambientate nella Svizzera del 1945, quando subito dopo la fine del secondo conflitto mondiale la famiglia Frey diventa protagonista della storia.

Klara è una giovane che viene da una famiglia di artigiani e si trova a conoscere le storie di bambini e rifugiati sopravvissuti agli orrori dei campi di concentramento nazisti.

Questa esperienza le cambierà per sempre la vita mettendola in guardia rispetto alle atrocità del mondo e di fatto facendola scontrare con il marito Johann. I due avranno degli accesi confronti e la donna si schiererà con il cognato Egon, voglioso di garantire una giusta pena per i nazisti che hanno trovato posto in Svizzera e che sono rimasti impuniti.

Guarda il promo: