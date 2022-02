Giovane madre fa girare il mondo al figlio disabile portandolo sempre in spalle: la storia che commuove

Good News

Una donna australiana ha vissuto con il figlio disabile numerose avventure in diversi Paesi del mondo, spesso dovendolo portare in spalle. La loro è una storia davvero commovente.

Niki Antram, australiana, è diventata mamma di Jimmy all’età di 17 anni. Poco dopo, ha scoperto che suo figlio era cieco e soffriva di attacchi epilettici. Jimmy è nato con disabilità fisiche e mentali, ma Niki si è ripromessa di dargli una vita il più ricca di esperienze e avventurosa possibile. Per farlo ha spesso viaggiato con lui portandolo sulle sue stesse spalle.

Jimmy ha ora 26 anni e per la madre, che ne ha 43, sta diventando sempre più difficile portarlo a spalle. Per questo, in futuro potrebbe essere necessario utilizzare più spesso una carrozzina.

Le avventure Jimmy in spalle alla mamma Niki Antram

Come riportato dal Daily Mail Australia, tra le avventure vissute da Jimmy Antram negli anni passati ci sono viaggi alle Hawaii, Bali e sulle piste del Perisher, una celebre pista sciistica australiana.

Le foto pubblicate dal tabloid lo ritraggono, ancora bambino, quasi sempre in spalle alla mamma, Niki Antram. Nelle immagini si vedono i due su una pista da sci (in questo caso Jimmy è su un speciale passeggino con gli sci spinto presumibilmente da un istruttore e Antram su uno snowbord di fianco a lui), mentre sono in una vasca immersa in un lago in cui nuotano coccodrilli a Darwin (Australia), su un quad, su una montagna che dà su una vista mozzafiato nelle Hawaii, in un parco a Bali, su un elicottero e sulla spiaggia vicino alla loro abitazione, sulla Sunshine Coast (Queensland).

Niki Antram, così riporta il Daily Mail Australia, aveva già programmato il loro prossimo viaggio: sarebbe stato in Canada. Tuttavia, la chiusura delle frontiere internazionali a causa della pandemia ha annullato la partenza. I prossimi viaggi dovranno quindi essere necessariamente in Australia.

Madre e figlio malato in giro per il mondo: la loro esperienza

Niki racconta come tutto debba essere organizzato con attenzione quando viaggia con Jimmy: fa in modo di avere sempre pannolini, vestiti e traverse per il letto a sufficienza.

Oltre a questo, Antram avverte in anticipo ogni struttura che intende visitare o in cui intende soggiornare con Jimmy, in modo da essere sicura che non ci siano problemi nella loro permanenza.

Per i prossimi viaggi, Antram sta risparmiando per comprare un fuori strada spazioso da poter riempire con l’attrezzatura da viaggio. La donna lavora facendo dei turni che le permettono di assentarsi da casa mentre Jimmy è assistito da un aiutante, ma avere dei soldi da poter mettere da parte non è così semplice.

Niki Antram sottolinea come la sua vita richieda moltissima organizzazione e tenacia, ma anche come Jimmy le abbia insegnato molto. Antram dice, come riporta il Daily Mail Australia, di non aver avuto una giovinezza spensierata diventando mamma così giovane, ma afferma anche: “A volte mi chiedo come posso essere triste se poi penso che Jimmy, non ha mai visto i colori, le nuvole o gli arcobaleni, seduto che sorride”.