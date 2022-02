Matteo Ranieri resta senza corteggiatrici a Uomini e Donne, le ragazze abbandonano lo studio televisivo

Uomini e Donne

Matteo Ranieri si è concentrato a tempo solo su due ragazze. Si tratta di Federica Aversano e Denise Mingiano. Ma, nella puntata dell’11 febbraio, entrambe le corteggiatrici hanno deciso di lasciare lo studio televisivo. Il tronista si trova, quindi, adesso, senza corteggiatrici.

Crisi anche tra Daniela e Giovanni, che hanno comunicato, a Uomini e Donne, la fine della loro conoscenza.

Daniela spara a zero su Giovanni a Uomini e Donne

Una delle coppie più improbabili di quelle che si sono formate all’interno di Uomini e Donne si è rotta. Daniela e Giovanni, che tanto allietavano il pubblico coi loro giochi e le battute che capivano soltanto loro, si sono lasciati.

Come da tradizione, la Dama, tra le lacrime, ha cominciato a raccontare tutti i dettagli, prima taciuti sulla conoscenza con il Cavaliere: “Hai allungato anche le mani… Ti ho levato le mani da addosso a me“. Dispiace, certo, che Daniela l’abbiamo presa molto male ma ha proprio ragione quando dice: “Ti ho fatto fare due risate Giovanni e tu a me due lacrime… Scansato un fosso“.

Anche Gianni Sperti: “Non sei stato un gentiluomo” e Tina Cipollari: “Faccia proprio squallida, ma non ci piangere per uno così” concordano.

Matteo Ranieri resta solo a Uomini e Donne, le corteggiatrici abbandonano lo studio

Matteo Ranieri non naviga in buone acque a Uomini e Donne.

Nella puntata dell’11 febbraio, infatti, sia Federica Aversano, che Denise Mingiano hanno abbandonato lo studio televisivo, lasciandolo, di fatto, senza corteggiatrici.

La colpa è del tronista, senza dubbio, che ha provato fin troppo a dare a entrambe la giusta dose di affetto e delusioni, scontentandole, in realtà, tutte e due. Ma è un atteggiamento che hanno sempre fatto tutti i tronisti di Uomini e Donne, solo che Matteo Ranieri non è proprio portato per questi giochi.

Si deve mettere in conto che, di certo, il tronista non si aspettava di dover affrontare per la terza volta lo pseduo corteggiamento di Armando Incarnato nei confronti di Denise Mingiano e, questo, ha messo in crisi i suoi piani.

Anche se, si deve dire, nel gioco, il tronista un avvertimento l’aveva mandato: “Tranquillo sai che fine ha fatto?“. Ma la questione poteva essere gestita con maggiore leggerezza sia da parte di Matteo Ranieri, che da parte di Denise Mingiano, entrambi, piuttosto non interessati uno all’altro.

Federica Aversano, invece, ha fatto bene a provare a dire la sua più volte: “Quello che lei richiede lui fa… Lei sbatte i piedi e tu fai, cerchi di tappare… Ci affittiamo Maria per traduzione” e poi a prendere la via dei camerini.

Peccato che non si scorgono soluzioni all’orizzonte.