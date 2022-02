Vanessa Incontrada in Fosca Innocenti: trama e cast del primo appuntamento con la nuova serie Mediaset

Serie TV - Fiction

Vanessa Incontrada veste i panni della protagonista della nuova fiction di Canale5 che debutta oggi venerdì 11 febbraio 2022. Scopri tutto quello che c'è da sapere sulla fiction per non arrivare impreparato al primo appuntamento.

Vanessa Incontrada torna in televisione su Canale 5 con la sua prima passione: la recitazione. L’attrice spagnola è al centro della nuova fiction firmata da Mediaset nei panni di Fosca Innocenti, un vicequestore dal grande fascino e con un dono straordinario che la rende capace di percepire ogni fragranza e trasformarla in un ottimo indizio per le sue indagini. La fiction, che prende il titolo dal nome della sua protagonista, ha il via oggi venerdì 11 febbraio 2022 a partire dalle ore 21:30 circa con la prima visione del suo primo episodio di stagione. Le anticipazioni della trama della prima puntata, il cast della fiction e tutto quello che c’è da sapere per arrivare preparati al primo appuntamento.

Fosca Innocenti debutta su Canale 5: tutto quello che c’è da sapere sulla fiction

Venerdì 11 febbraio 2022 su Canale 5 non andrà in onda il consueto appuntamento con il Gf Vip 6 ma bensì prenderà il via la nuova fiction targata Mediaset. A partire dalle ore 21:30 circa fa il suo debutto sulla rete ammiraglia di casa Berlusconi la nuovissima Fosca Innocenti, il progetto che segna i ritorno alla recitazione di Vanessa Incontrada.

Il personaggio interpretato dalla conduttrice ed attrice spagnola è al centro della storia diretta dal regista Fabrizio Costa e prodotta da Banijay Studios Italy ed ambientata ad Arezzo, in Toscana, dove la bella Fosca è un vicequestore con due grandi qualità: la sua bellezza disinvolta e il suo grande olfatto.

Saranno proprio queste due caratteristiche a metterle in complicate vicende amorose con l’amico di sempre Cosimo, interpretato da Francesco Arca, ed a farle percepire fragranze nascoste a tutti che indirizzeranno le indagini dei suoi casi con il suo team composto da Giulia, l’attrice Desirée Noferini, l’ispettrice Rosa, che ha il volto di Cecilia Dazzi, il Pubblico Ministero Giuliana, interpretata da Irene Ferri e invece l’attore Claudio Bigagli presta il suo volto al medico legale Dott.

Fontana.

Intanto Vanessa Incontrada comincia a incuriosire i fan con qualche post su Instagram. Nell’ultimo, in foto con Francesco Arca, scrive: “Esiste l’amicizia tra uomo e donna? Per Fosca e Cosimo sì: ma sarà proprio così? Lo stiamo per scoprire!“.

Fosca Innocenti: la trama del primo appuntamento

Il primo episodio in prima visione assoluta ci mostrerà il primo caso da risolvere per la nostra Fosca Innocenti. La vicequestore di Arezzo non perderà tempo quando verrà al corrente di una rapina finita con il sangue.

Le indagini inizialmente si muoveranno a rilento fino a che non spunta fuori un testimone mai sentito prima. La rapina è stata infatti osservata da un senza dimora che sostava nelle vicinanze e che si metterà a disposizione delle indagini portando con se i suoi tanti misteri.