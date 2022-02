Can Yaman reciterà in italiano nella nuova fiction Viola Come Il Mare: l’attore svela alcuni retroscena

TV e Spettacolo

Can Yaman è alle prese con le riprese della nuova fiction, che lo vedrà recitare per la prima volta interamente in italiano, nei panni di un poliziotto e al fianco di Francesca Chillemini.

L’attore turco Can Yaman ha conquistato grande seguito fra il pubblico italiano, che in questi anni lo ha visto come protagonista in alcuni sceneggiati Mediaset di successo. Ora per lui è arrivato il momento di mettersi alla prova con una nuova esperienza di fronte alla cinepresa. Al suo fianco, ci sarà Francesca Chillemini, altro volto noto della fiction italiana.

Can Yaman sul set di una nuova fiction: il suo rapporto con il pubblico italiano

Federica Gentile di RTL 102.5 ha raggiunto il set di Viola Come Il Mare, la nuova fiction che avrà come protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemini. Qui, ha avuto occasione di parlare proprio con l’amatissimo attore turco, che le ha rivelato: “Oggi avete scelto la giornata più frenetica che abbiamo avuto fino ad oggi, dobbiamo andare a Palermo e dobbiamo stringere i tempi.

Abbiamo dovuto fermarci per alcuni motivi ed oggi fino alle 21 dobbiamo lavorare”. “Sto bene, lavoriamo sodo ma mi sento molto bene e lavorare mi piace”, ha aggiunto con entusiasmo parlando della sua nuova avventura lavorativa.

A rendere ancora più piacevole il suo lavoro di attore in Italia, vi sarebbe inoltre il grande sostegno ricevuto da parte dei fan. “L’affetto per me è bellissimo, ne sono molto grato” ha ammesso, spiegando poi di sentirsi “a casa” anche nel nostro Paese.

“Mi sento molto italiano, ho fatto il liceo italiano ad Istanbul, ho imparato l’italiano quando ero bambino. Nelle mie serie in Turchia facevamo le scene in cui si parlava italiano, per cui le fan italiane si sono affezionate ancora di più” ha dichiarato.

Can Yaman e l’amore per l’Italia: la sua esperienza

L’amore di Can Yaman nei confronti dell’Italia sembrerebbe essere nato diversi anni fa. “Istanbul è una città, un ponte, un posto che lega Paesi orientali ed Europa. Io sognavo di essere un cittadino del mondo, avevo imparato l’inglese e volevo imparare un’altra lingua, mia madre ci teneva tantissimo” ha raccontato a RTL 102.5.

“Noi a Istanbul abbiamo tanti licei stranieri, l’italiano è più raro, ma da quell’anno avevo già tanta stima per il popolo italiano. Perciò, volendo imparare un’altra lingua ho scelto l’italiano” ha ribadito, ripercorrendo le radici del suo amore per l’Italia.

In questa nuova fiction, Can reciterà per la prima volta completamente in italiano e parlando proprio di questa novità ha rivelato: “È stata una sfida e una svolta per me. Reciterò anche in inglese prossimamente, sarà un anno pieno di sfide.

Sono venuto a gennaio e credo di aver migliorato il mio italiano”. “L’altro giorno anche la Chillemi mi ha detto che sono migliorato tanto, abbiamo lavorato tanto anche con la mia coach, facendo tanti scioglilingua” ha poi ammesso, svelando alcuni “trucchi del mestiere”. “Ci sono delle vocali che in turco non esistono, e lei mi ha aiutato tanto” ha poi ammesso.

Can Yaman svela i dettagli sulla nuova fiction e anticipa i suoi impegni futuri

In Viola Come Il Mare, Can Yaman vestirà i panni di un poliziotto. “È un personaggio che ho sempre sentito dentro di me, un personaggio molto serio, un lavoratore, ha sempre la battuta pronta soprattutto con le donne” ha confessato, svelando alcuni dettagli inediti.

“Mi piace interpretarlo, sicuramente spaccherà” ha poi rivelato, prevedendone la fortunata accoglienza. Ricordando il primo periodo delle riprese, Can ha svelato: “Quando abbiamo cominciato il set abbiamo girato un paio di settimane a Roma e poi siamo partiti per Palermo. Questa partenza sembrava una vacanza”.

“Siamo tornati un po’ all’infanzia, dove abbiamo creato sintonia e creato rapporti. Abbiamo mangiato ogni giorno insieme e abbiamo sviluppato questo rapporto secondo me molto importante” ha poi spiegato.

“La vita è comunque piena di sorprese, ma per ora sto benissimo” ha ancora commentato, anticipando poi i prossimi impegni sulla sua agenda. “Cerco di vivermela bene. Farò Sandokan e questa serie tv ‘Viola come il mare’ che dureranno un po’” ha concluso.